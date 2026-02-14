Raste cena kafe, Amerikanci menjaju navike

Posle godina bar jednog svakodnevnog odlaska na šolju kafe, Amerikanci zbog rastućih cena odustaju od poseta kafeima, prelaze na jeftinije vrste kafe koju sami kuvaju ili kafu više uopšte ne piju.

Cene kafe u SAD su porasle za 18,3% u januaru u odnosu na pre godinu dana, po najnovijem indeksu potrošačkih cena objavljenom u petak. Za pet godina, po izveštajima vlade, cene kafe su porasle za 47%.

„Ono što je nekada bila kafa od dva dolara, sada je pet, šest dolara“, žale se potrošači.

Podaci sa Toasta, platforme za plaćanje koju koristi više od 150.000 restorana, pokazali su da je srednja cena obične šolje kafe u SAD porasla na 3,61 dolar u decembru, sa velikim varijacijama u zavisnosti od lokacije. Srednja cena hladnih kafa bila je 5,55 dolara.

Praktično sva kafa u SAD je uvezena. Iako su carine uticale na deo uvoza kafe 2025. godine, one su na kraju uklonjene. Klimatski problemi – suša u Vijetnamu, jake kiše u Indoneziji i vruće, suvo vreme u Brazilu – krive se za smanjenje prinosa useva kafe i rast globalnih cena.

Dve trećine Amerikanaca pije kafu svakodnevno, prema Nacionalnom udruženju za kafu. Za mnoge je to toliko neophodan deo njihove rutine, da je rastuća cena dovela do samo negodovanja.

Udruženje za kafu kaže da njihova istraživanja pokazuju da je potrošnja uglavnom stabilna uprkos povećanju cena. Ali, pritisnuti troškovima svega, od kirije do govedine, drugi menjaju svoje navike.

(Beta)

