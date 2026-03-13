Razgovarale vlade Kube i SAD

Predsednik Kube Migel Dijaz Kanel je danas objavio da je kubanska vlada nedavno razgovorala sa SAD što je prvi put da Havana potvrđuje spekulacije o tome.

Rekao je da su razgovori „imali za cilj nalaženje rešenja kroz dijalog za bilateralne razlike između naše dve države. Međunarodni faktori su olakšali ove razmene“.

Nije detaljnije objasnio te faktore, niti je izneo detalje o razgovorima.

Dijaz-Kanel je rekao da je svrha razgovora s SAD bila da se identifikuju „bilateralni problemi koji zahtevaju rešenja na osnovu njihove ozbiljnosti i uticaja“ i nađu rešenja za njih.

Predsednik je dodao da je cilj bio „utvrditi spremnost obe strane da preduzmu konkretne akcije u korist naroda obe zemlje. A pored toga, identifikovati oblasti saradnje kako bi se suprotstavili pretnjama i garantovali bezbednost i mir obe zemlje, kao i u regionu“.

Napomenuo je da je Kuba spremna da sprovede taj proces na osnovu jednakosti i poštovanja političkih sistema zemalja i kubanskog „suvereniteta i samoopredeljenja“.

Dijaz-Kanel je rekao da nijedna pošiljka nafte nije stigla na Kubu u poslednja tri meseca zbog blokade SAD.

Predsednik je rekao da Kuba koja proizvodi 40% svoje nafte, proizvodi sopstvenu energiju, ali da to nije dovoljno da zadovolji potražnju.

Milioni ljudi u zapadnom delu Kube prošle nedelje nisu imali struje.

Rekao je da je nedostatak struje uticao na komunikacije, obrazovanje i transport i da su zato u bolnicama odložene operacije desetina hiljada ljudi.

„Posledice su ogromne“, rekao je on.

Dijaz-Kanel je rekao da je više od 115 pekara širom ostrva pršlo na ogrevno drvo ili ugalj.

Dodao je da je 955 solarnih panela instalirano na seoskim kućama i društvenim centrima i da će ih pre kraja marta biti još koji će dodati 100 megavata proizvodnje struje čija se infratsruktura raspada.

„Čak i sa svim što sastavljamo, i dalje nam je potrebna nafta“, rekao je predsednik.

Dijaz-Kanel je napomenuo da je industrijska proizvodnja takođe opala zbog nestašice struje i nafte što „znači prilagođavanje broja zaposlenih“.

Prošlog meseca, Kuba je sprovela mere stroge štednje goriva.

Ključno važne pošiljke nafte iz Venecuele su obustavljene pošto su SAD napale tu južnoameričku zemlju i uhapsile njenog lidera.

Za najnoviji nestanak struje okrivljen je pokvareni kotao u jednoj termoelektrani koji je izazvao isključenje čitave kubanske elektroenergetske mreže.

Vlasti su primetile da neke termoelektrane rade više od 30 godina i da se slabo održavaju zbog visokih troškova. Američke sankcije su takođe sprečile državu da kupi novu opremu i specijalizovane delove, kažu zvaničnici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com