Razgovarali telefonom Tramp i Putin, Kremlj kaže da je Putin obavestio Trampa o ukrajinskom napadu

Predsednik Rusije Vladimir Putin obavestio američkog predsednika Donalda Trampa o ukrajinskom napadu dronom na njegovu rezidenciju u Novgorodskoj oblasti, preneo je danas spoljnopolitički savetnik Kremlja Juri Ušakov.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit nešto kasnije je objavila na mreži Iks da je Tramp „upravo završio pozitivan telefonski poziv sa predsednikom Putinom oko Ukrajine“. Ona nije dala dodatne detalje o sadržaju tog poziva. Tramp je juče takođe imao telefonski razgovor sa Putinom, pred razgovore sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi o mirovnom planu za Ukrajinu.

Prema Ušakovu Putin je obavestio Trampa o ukrajinskom noćašnjem napadu dronovima i rekao da to dovodi do promene u ruskom stavu prema mirovnom sporazumu, prenosi Gardijan.

Putin je rekao Trampu da i dalje hoće da radi sa SAD-om na mirovnom sporazumu ali da je napad isforsirao reviziju ruskog stava, preneo je Ušakov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski već je izjavio da je izveštaj o tom navodnom napadu „laž“ i da je Rusija izašla sa tom pričom da podrije američko-urajinski rad na sporazumu o okončanju rata u Ukrajini.

Kako je ranije preneo ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ukrajinske oružane snage noćas su 91 bespilotnom letelicom napale rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, a svi poslati dronovi su uništeni, prenela je agencija TASS.

Lavrov je izjavio da Moskva neće ostaviti napad Kijeva bez odgovra, i da su utvrđeni ciljevi i vreme ruske odmazde nakon napada na predsedničku rezidenciju.Ruski šef diplomatije naglasio je da je ovu akciju sproveo Kijev usred intenzivnih pregovora o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Lavrov je ukazao da će pregovaračka pozicija Rusije biti preispitana s obzirom na konačni prelazak kijevskog režima na politiku državnog terorizma.

Američki predsednik Donald Tramp koji vodi intenzivne mirovne pregovore sa ukrajinskom i ruskom stranom o okončanju rata u Ukrajini izjavio je juče da je imao veoma dobar telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, pre sastanka na Floridi sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Tramp je juče rekao da su Rusija i Ukrajina „veoma blizu dogovora“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com