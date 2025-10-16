Razgovori Srbije i Kine o saradnji u oblasti vodoprivrede

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić razgovarao je u četvrtak sa kineskom delegacijom, koju je predvodio zamenik ministra za vodne resurse Kine i direktor Komisije za očuvanje Žute reke Zu Lejming, o saradnji u oblasti upravljanja vodama, zaštita od poplava, digitalizacija vodoprivrednih sistema i primena savremenih tehnoloških rešenja u monitoringu vodnih resursa.

„Naše zemlje dele iste vrednosti – stabilan razvoj, efikasno upravljanje prirodnim resursima i dobrobit građana. Siguran sam da će ovaj sastanak doprineti konkretnim projektima u oblasti vodoprivrede“, rekao je Glamoćić a objavilo je ministarstvo.

On je podsetio da je tokom svoje nedavne posete Kini, prilikom učešća na Međunarodnom sajmu investicija i trgovine u Sjamenu, imao priliku da se uveri u izuzetna tehnološka dostignuća Kine.

Zamenik ministra za vodne resurse Kine Zu Lejming izjavio je da su Kina i Srbija povezane iskrenim prijateljstvom i međusobnim poverenjem.

„Upravljanje vodnim resursima i zaštita od poplava pitanja su od zajedničkog interesa za obe zemlje. Naša je namera da kroz razmenu znanja i tehničku saradnju zajedno gradimo pametne, održive i bezbedne vodne sisteme. Verujemo da će rezultati ove saradnje doprineti ekonomskom napretku i blagostanju naših naroda“, kazao je on.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Republičke direkcije za vode i predstavnici Javnog vodoprivrednog preduzeća Srbijavode.

Sa kineske strane, delegaciju su činili i predstavnici Ministarstva vodnih resursa Kine, Instituta za hidraulička istraživanja Žute reke, Biroa za hidrologiju YRCC, kao i kompanije Yellow River Engineering Consulting i Instituta za prekomorsko inženjerstvo YREC.

Obe strane saglasile su se da se u narednom periodu pripremi memorandum o razumevanju u oblasti upravljanja vodama.

(beta/cmg)

