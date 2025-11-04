RCC domaćin konferencije koja se bavi pitanjem merenja napretka van okvira BDP-a

Savet za regionalnu saradnju (RCC), u partnerstvu s Udruženjem za regionalne studije (RSI), bilo je domaćin akademske konferencije „Izvan okvira BDP-a: Merenje pravedne i zelene tranzicije za otporan i inkluzivan ekonomski rast“ 3. i 4. novembra 2025. u Sarajevu.

Kako je danas saopštio RCC na dvodnevnoj konferenciji okupili su se vodeći međunarodni akademici, stručnjaci i kreatori politika koji su razgovarali o načinima na koje se novim mernim parametrima može bolje obuhvatiti dobrobit ljudi, otpornost i društveni napredak izvan tradicionalnog okvira merenja zasnovanog na BDP-u.

Skup su otvorili generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Amer Kapetanović i predsednik Udruženja za regionalne studije Alan Kinder dok se prisutnima uvodnim govorom obratio akademski direktor akademije za stručno usavršavanje Nativa Campus, Italija, i osnivač i direktor Instituta za održivost na univerzitetu Surez, u Ujedinjenom Kraljevstvu, Lorenco Fjoramonti (Lorenzo Fioramonti).

„Jugoistočna Evropa je dom 13 ekonomija i 150 miliona ljudi a njen ukupan BDP iznosi 2,1 trilion američkih dolara, po fiksnim cenama iz 2015. godine. Rast regiona u proteklim godinama iznosio je 4,5 odsto što je 63 odsto više u odnosu na 2008, rekao je generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Amer Kapetanović u svom uvodnom obraćanju.

On je dodao da je Zapadni Balkan, koji čini oko šest odsto BDP-a Jugoistočne Evrope, ostvario rast od 3,5 odsto tokom prethodne dve godine, odnosno 43 odsto od 2008, kao i da je potencijal za dodatno približavanje proseku Evropske unije je i dalje veoma veliki.

„Rast kao takav, međutim, ne znači i prosperitet. Nije jednostavno izmeriti koliko smo se približili životnom standardu prosečnog Evropljanina. Studije navode da bi za potpuno približavanje možda bile potrebne decenije. Proseci, međutim, mogu dovesti u zabludu a zbirna poređenja prikriti lokalnu stvarnost. Zato naša pažnja treba biti usmerena na ljude i utemeljena na iskustvu ljudi a ne samo na makroekonomskim pokazateljima“, rekao je Kapetanović.

U okviru priprema za konferenciju, od preko 50 pristiglih visokokvalitetnih radova iz 20 zemalja sa tri kontinenta, odabrano je 12 najboljih koji su predstavljeni na četiri panela koja su vodili stručnjaci iz akademske zajednice i međunarodnih institucija, uključujući Zajednički istraživački centar (JRC) Evropske komisije.

Tokom dva dana razgovaralo se o tome kako utvrditi inkluzivne okvire zasnovane na dokazima i relevantne za odgovarajuće politike kojima bi se merili održiv i inkluzivan razvoj, dobrobit i otpornost.

Stručnjaci su predstavili istraživanja na temu zelene tranzicije, društvenog napretka, kvaliteta života, regionalne konkurentnosti i neformalne ekonomije, s posebnim osvrtom na Zapadni Balkan.

Predstavljanje preliminarnih rezultata indeksa inkluzivnog rasta Jugoistočne Evrope, koji je napravio Savet za regionalnu saradnju uz podršku konsultantske firme Kembridž Ekonomektriks (Cambridge Econometric), privuklo je veliku pažnju kao prekretnica u pravcu donošenja boljih politika zasnovanih na dokazima u regionu Jugoistočne Evrope.

Izlaganja na konferenciji imali su i stručnjaci iz Konferencije Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD), Svetske zdravstvene organizacije i vodećih univerziteta uključujući, između ostalih, Univerzitet Erasmus u Roterdamu, Univerzitet u Barseloni, London School of Economics i Univerzitet u Beogradu.

Zatvarajući konferenciju, zamenik generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Umut Ergezer naglasio je da je konferencija odraz opredeljenost ove organizacije da regionalnu saradnju utemelji na istraživanjima i dokazima.

„Pouzdani podaci i kvalitetna politika idu ruku pod ruku. Ovakvim skupovima premoštava se jaz između akademskog znanja i donošenja odluka u javnom sektoru i time se pomaže našem regionu da izgradi održivu i inkluzivnu budućnost,“ rekao je Ergezer.

Konferencija „Izvan okvira BDP-a“ organizovana je u okviru strategije Jugoistočna Evropa do 2030. (JIE 2030) i Strategije i programa rada Saveta za regionalnu saradnju. Deo je strategije JIE 2030. čiji je cilj podsticanje održivog razvoja, inkluzije i dobrobiti širom Jugoistočne Evrope.

