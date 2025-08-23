RCC nastavlja podržavanje mladih iz regiona, dodeljena nagrada za najbolji studentski film

Poslednje veče 31. Sarajevo Film Festivala završeno je tradicionalnom svečanosti dodele nagrada, uključujući i nagradu „Srce Sarajeva“, čiji je pokrovitelj Savet za regionalnu saradnju (RCC), za najbolji studentski film koja je pripala Ademu Tutiću, za film „Tarik“, saopštio je danas RCC.

Kako navodi, ovom nagradom se ističe ne samo uspeh reditelja u usponu iz Jugoistočne Evrope već i kontinuirana predanost negovanju novih talenata u ovom regionu, što RCC rado podržava.

„Od srca čestitamo Ademu. Zadovoljstvo je a ujedno i inspiracija slaviti uspeh mladih reditelja iz našeg regiona na najvećem filmskom festivalu u Jugoistočnoj Evropi. Željno iščekujemo buduća postignuća ovog reditelja, uvereni da su pred njim još brojne nagrade“, piše u saopštenju.

Savet za regionalnu saradnju je odavno prepoznalo snagu koju umetnost i kultura imaju da okupe ljude, izgrade regionalnu saradnju, stvore zajednička iskustva i pruže mogućnosti koje prevazilaze veliki ekran te podrškom kreativnosti i kulturnoj razmeni pomaže da se ojačaju veze i istovremeno doprinose društvenom i ekonomskom razvoju regiona, navodi se u saopštenju.

Tokom Sarajevo Film Festivala RCC je imao priliku da predstavi kratki video o zajedničkom regionalnom tržištu i na taj način festivalskoj publici predstavi i promoviše regionalne programe.

Savet za regionalnu saradnju je ponosni pokrovitelj nagrade Sarajevo Film Festivala „Srce Sarajeva“ za najbolji studentski film devetu godinu za redom, od kada je nagrada ustanovljena 2017. godine.

Prethodni dobitnici ove nagrade su Nađa Petrović za film „Miris sveže farbe“ (2024); Ana Gjimesi (Anna Gyimesi) za film „Padanje“ (2023), Klara Šovagović i Josip Lukić za film „Nije zima za komarce“ (2022), Alexandru Mironescu za film „Ljetni planovi (2021), Zejnep Dilan Suren (Zeynep Dilan Süren) za film „Velika istanbulska depresija“ (2020), Nikola Stojanović za film „Šerbet“ (2019), Hajni Kis za film „Posljedni poziv“ (2018) i Neven Samardžić za film „Čistoća“ (2017).

Podrška mladim rediteljima samo je deo kontinuiranih napora Saveta za regionalnu saradnju na osnaživanju mladih ljudi u regionu.

Projekat „Laboratorija mladih Zapadnog Balkana“ (WBYL), koji koordinira Savet, promoviše i omogućava dijalog mladih ljudi i kreatora politika, čime se jača njihova uloga u donošenju odluka. Osim toga, Savet podržava i inovacije i preduzetništvo kroz takmičenje „Balkathon“ kojim se potiče stvaranje digitalnih rešenja, te nagradu za inovacije „Butterfly Innovation Award“ kojom se slave projekti koje vode mladi, piše u saopštenju.

Cilj ovih posebnih aktivnosti, zajedno sa nastojanjima Saveta za regionalnu saradnju da se mladi uključe u regionalne aktivnosti ove organizacije, je da se stvore bolje društveno-ekonomske mogućnosti, smanji odlazak visokokvalifikovane radne snage i izgradi inkluzivnije društvo u cijelom regionu.

(Beta)

