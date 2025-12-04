RCC: Neophodna jača saradnja regionalnih organizacija

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC) Amer Kapetanović istakao je neophodnost jače saradnje regionalnih organizacija, jer uspeh saradnje eksponencijalno raste kada deluju kao jedno.

„Usklađivanjem prioriteta, smanjivanjem fragmentiranosti i izgradnjom istinskih sinergija možemo očuvati povezanost, povećati otpornost i doneti konkretne koristi građanima u svim našim zemljama“, kazao je on.

Savet za regionalnu saradnju danas je bio domaćin 19. sastanka za koordinaciju regionalnih organizacija o načinima na koje se pametnijom, otpornijom i održivijom povezanošću može podsticati inkluzivan ekonomski razvoj širom Jugoistočne Evrope.

Pored delegacija RCC, Centralnoevropske inicijative, Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju i Jadransko-jonske inicijative, bili su i predstavnici Svetske banke i Bosne i Hercegovine kao predsedavajuće Strategijom Evropske unije za Dunavski region (EUSDR).

Učesnici sastanka potvrdili su snažnu predanost organizacija učesnica produbljivanju saradnje, jačanju otpornosti i postizanju povezanije, konkurentnije i održivije Jugoistočne Evrope, preneo je RCC.

Domaćin sledećeg sastanka za koordinaciju regionalnih organizacija biće Organizacija za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC).

Savet za regionalnu saradnju (RCC) je sveobuhvatan okvir za saradnju učesnika iz Jugoistočne Evrope (JIE), članove međunarodne zajednice i donatore na temama od interesa za JIE, sa ciljem promocije i unapređenja evropskih i evroatlantskih integracija regiona. U okviru opštih političkih smernica koje je postavio Proces saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP), RCC radi na razvoju i održavanju političke klime dijaloga, pomirenja, tolerancije i otvorenosti ka saradnji, sa ciljem omogućavanja sprovođenja regionalnih programa usmerenih na ekonomski i društveni razvoj u korist ljudi u regionu.

(Beta)

