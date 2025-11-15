RCC predstavlja istraživanje SecuriMeter 2025 na Beogradskoj bezbednosnoj konferenciji

Savet za regionalnu saradnju (RCC) saopštio je danas da će u sredu, 19. novembra predstaviti rezultate SecuriMeter 2025, godišnjeg istraživanja mišljenja javnosti zapadnog Balkana o sigurnosti, u okviru Beogradske bezbednosne konferencije.

Poverenje u institucije, percipirane pretnje, mišljenja mladih i novi regionalni trendovi, SecuriMeter 2025 otkriva koliko se toga promenilo u samo jednoj godini, navodi se u saopštenju.

Sesiju će uvodnim obraćanjem otvoriti generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju Amer Kapetanović posle čega će Aner Zuković, viši stručnjak za bezbednost u ovoj organizaciji, predstaviti glavne rezultate istraživanja.

Prezentacija SecuriMetera biće nastavljena panel diskusijom koju će voditi Pavle Janković, šef Političkog odeljenja Saveta za regionalnu saradnju, na kojoj će učestvovati Tijana Rečević, profesorka na Univerzitetu u Beogradu, Sonja Stojanović Gajić, profesorka na Univerzitetu u Rijeci, Iliriana Gjoni, istraživački analitičar u Carnegie Europe, i Nikolina Stefanovska iz Market Visiona, navodi se u saopštenju.

Na osnovu razgovora sa više od 6.000 ispitanika sa zapadnog Balkana, izveštaj SecuriMeter 2025. pruža sveobuhvatan uvid u to kako građani vide bezbednost, upravljanje i svakodnevne rizike, od lične bezbednosti i ekonomske nesigurnosti do korupcije, migracija, dezinformacija i sajber pretnji.

U ovom petom godišnjem izdanju istražuju se i trendove vezani za poverenje u institucije, otpornost i regionalnu saradnju.

(Beta)

