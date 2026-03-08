RCC:Skoro 20 manje žena zaposleno na Z. Balkanu u odnosu na muškarce, i dalje razlike u platama

Povodom Međunarodnog dana žena Savet za regionalnu saradnju (RCC) skreće pažnju na ukorenjene razlike u zapošljavanju i platama žena i muškaraca na tržištu rada u celom regionu Zapadnog Balkana, što ističe potrebu za pojačanim i bolje koordinisanim nastojanjima da se obaveze poštovanja rodne ravnopravnosti pretvore u konkretne rezultate.

Na Međunarodni dan žena ističe se potreba za bržim reformama koje će omogućiti ženama da u potpunosti iskoriste tržišta rada u regionu, navodi RCC u saopštenju.

Podaci pokazuju da je u proseku samo 51 odsto žena na Zapadnom Balkanu zaposleno, u poređenju sa 70 odsto muškaraca, što je razlika od skoro 20 posto, odnosno skoro dvostruko više od proseka rodnih razlika u Evropskoj uniji.

Stopa aktivnosti žena je nešto manja od 55 odsto, što je značajno manje od proseka EU od 70 odsto. Iako je prethodnih godina ostvaren određeni napredak, žene u regionu se i dalje suočavaju sa značajnim preprekama u pogledu ulaska, zadržavanja i napredovanja na tržištu rada.

„Žene na Zapadnom Balkanu su visoko obrazovane i sve ambicioznije po pitanju svoje profesionalne budućnosti. Strukturalne prepreke ipak sprečavaju mnoge od njih da svoj potencijal pretvore u jednako učešće na tržištu rada,“ rekla je Ratka Babić, vođa projekta Saveta za regionalnu saradnju pod nazivom „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja – faza 3“ (ESAP 3).

„Za premošćavanje razlika u zaposlenosti žena i muškaraca potrebni su ne samo kvalitetni zakonski okviri već i praktične mere, od pristupačnih usluga čuvanja dece i nege do aktivnih politika tržišta rada i boljih prilika za prekvalifikaciju i doživotno učenje. Ulaganje u ekonomsko učešće žena nije samo pitanja pravednosti već je to pokretač snažnijih i otpornijih ekonomija širom regiona,“ dodala je Babić.

Perspektiva mladih žena je posebno teška. U regionu je u proseku samo 18 odsto njih zaposleno, dok je 28 odsto nezaposleno, što je dvostruko više od proseka Evropske unije. Takođe je i veća verovatnoća da žene obavljaju slabo plaćene poslove,poslove na crno ili na pola radnog vremena, pri čemu su i u manjem broju zastupljene u oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, kao i na rukovodećim položajima.

Razlike u platama i dugoročna finansijska nesigurnost dodatno otežavaju postojeće probleme.

Procenjuje se da je razlika u platama žena i muškaraca u regionu između devet i 12 odsto, a ove brojke su često zasenjene visokim stopama neformalnog rada i ograničenom transparentnošću plata. Prema analizi koju su zajedno radili Razvojni program Ujedinjenih nacija i Savet za regionalnu saradnju, penzije žena u regionu su oko 40 odsto manje od muškaraca, što ukazuje na godine niskih plata, prekida karijera i neformalnog rada.

Žene i dalje nose veliki deo tereta neplaćene nege i kućnih obaveza. Ograničen pristup pristupačnim uslugama čuvanja dece i dugoročne nege predstavlja glavnu prepreku zaposlenju na puno radno vreme.

Žene istovremeno nadmašuju muškarce po pitanju završenog tercijarnog obrazovanja: 40 odsto žena ima visoku stručnu spremu. Učešće u programima obrazovanja odraslih je, međutim, i dalje na niskom nivou, oko pet odsto u odnosu na skoro 12 odsto u EU, što ograničava mogućnost prekvalifikacije i napredovanja u karijeri.

Inicijativama kao što je projekat ESAP 3, Savet za regionalnu saradnju podržava Zapadni Balkan u jačanju politika i promociji inkluzivnijih tržišta rada.

Međunarodni dan žena je podsetnik da ravnopravnost polova ne može biti samo cilj na nivou politika. Dalje reforme, adekvatno finasiranje i kontinuirana regionalna saradnja su nužni kako bi žene širom Zapadnog Balkana mogle u potpunosti učestvovati i imati koristi od ekonomskog razvoja regiona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com