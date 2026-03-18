Reagovanja zbog Kunove slike u kragujevačkoj skupštini koja veliča partizanski pokret

Predsednik Saveza monarhista Kragujevac Milan Tanović zatražio je danas hitno uklanjanje slike autora Đorđa Andrejevića Kuna sa motivima iz Narodnooslobodilačkog rata iz skupštinske sale ili vraćanje zavese koja ju je sakrivala od 1996. godine, posle promene režima u Kragujevcu.

„Neka se premesti na drugo mesto, ne želimo njeno uništenje, ali joj mesto nije u Skupštini koja predstavlja sve građane Kragujevca“, saopštio je Tanović koji je i šef odborničke grupe Zajedno za Šumadiju – Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) u kragujevačkom parlamentu.

On je naveo da je na današnjoj sednici Skupštine grada Kragujevca, predsednik tog parlamenta Ivica Momčilović „svesno uklonio zavesu“ i time „pokušao da nametne jednostranu i ideološki obojenu interpretaciju istorije, kroz isticanje slike koja veliča partizanski pokret“.

Tanović smatra da takav postupak predstavlja zloupotrebu institucije i direktno ponižavanje svih građana koji su potomci stradalih od „komunističke ruke“ posle oslobođenja grada 1944. godine, kada su komunisti masovno streljali političke protivnike, a najviše u Kapislani.

On je danas na skupštinskoj sednici, kako je dodao, bio prinuđen da zauzme govornicu i odbije da ustupi reč bilo kome, sve dok se predsedavajući jasno se obaveže da će zavesa biti vraćena nazad, a Skupština „u okvire institucionalnog dostojanstva“.

Prema rečima Tanovića, postoje informacije da je taj potez Momčilovića, kadra Socijalističke partije Srbije (SPS), poruka koalicionom partneru – Srpskoj naprednoj stranci (SNS) zbog navodnog međusobnog sukoba.

„Toj tezi ide u prilog i izlazak za govornicu šefa odborničke grupe SNS-a Aleksandra Lazovića, koji je takodje kritikovao ovaj potez Momčilovića, međutim to za sada nisu proverene informacije“, naveo je Tanović.

Lazović je povodom skidanja zavese sa Kunove slike na skupštini izneo, kako je naveo, lični stav iz poštovanja prema svojim precima koji su stradali u „komunističkom teroru po završetku rata kod Gromovića ulaza“.

On je tada kazao da se ne oseća lagodno pod tom slikom na kojoj su petokrake.

U izjavi agenciji Beta je ocenio da predsednik Skupštine grada ima legitimno pravo da donese odluku o prostoru gde se održava zasedanje i da legitimitet nije sporan.

Ali je, s druge strane, izrazio je bojazan da otkrivanje Kunove slike „može da produbi neke odnose u stradalnom gradu Kragujevcu“.

„Motivi na slici, bojim se da mogu da budu naznaka da će neko loše protumačiti „, kazao je Lazović.

On je dodao da u ovom trenutku „mi treba da damo doprinos da se takve podele ne podstiču i da strogo vodimo računa, jer Kragujevac ima duboke rane kroz razne podele i stradanja“.

„Nisu nam potrebne podele, a istorija treba da bude tamo gde joj je mesto“, smatra Lazović izrazivši stav da „tenzije treba spustiti“.

Kunova slika zauzima centralni zid skupštinske sale, iza govornice, a tu se nalazi od 1958. godine, da bi sa uspostavljanjem vlasti koalicije Zajedno bila zaklonjena zavesom.

(Beta)

