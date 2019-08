Aktivisti YIHR iz SR i HR obeležavaju 24 godine od „Oluje“

ZAGREB – Aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR) iz Srbije i Hrvatske zajednički obeležavaju 24. godišpnjicu od vojno-policijske operacije Oluja „memorijalnom turom“, u okviru koje obilaze mesta u kojima su tokom i posle te operacije počinjeni zločini nad civilima.

Aktivisti Inicijative iz Srbije i Hrvatske zajedno će danas posetiti nekoliko sela u okolini Knina – Uzdalje, Varivode, Mokro Polje i Gošić – u kojima su počinjeni zločini nad Srbima, a juče su posetili poljoprivredno dobro “Ovčara”.

Marko Milosavljević iz YIHR Srbija ističe da je cilj „memorijalne ture“ da se izrazi poštovanje prema svim žrtvama zločina koji su se desili tokom i nakon “Oluje”, pre 24 godine.

“Program, koji je obrazovnog, ali i memorijalnog karaktera, počeli smo posetom poljoprivrednom dobru ‘Ovčara’, gde se 20. na 21. novembar 1991. godine dogodio zločin u kojem je stradalo najmanje 255, a najviše 263 osobe”, kazao je Milosavljević.

Nastradali koji su sahranjeni u masovnoj grobnici na tom poljoprivrednom dobru, koja je otkrivena 1998. godine, većinom su hrvatske nacionalnosti, a prilikom identifikacije, koja još nije u potpunosti završena, kako je naveo Milosavljević, otkriveni su i pripadnici srpske nacionalnosti, potekli iz mešovitih hrvatsko-srpskih brakova

“Poceli smo od Ovčare, jer, ako želimo da govorimo o zločinima u Oluji, onda moramo da govorimo i o tome šta se desilo pre Oluje, šta se dešavalo od 1991. godine do avgusta 1995, šta je to što je dovelo do niza zločina i mi smo kao prvo mesto odabrali da govorimo o jednom do tada najmasovnijem ubistvu”, kazao je Milosavljević.

On je naglasio da sve ono što se dešavalo pre Oluje svakako ne opravdava zločine počinjene tokom te akcije.

Memorijalnom turom Inicijativa, prema njegovim rečima, želi da izmesti fokus sa počinioca zločina na žrtve, jer kako je dodao, mnogu veću pažnju u javnosti imaju osuđeni ratni zločinci i priča o zločinima.

“Na ovaj način želimo da obrazujemo mlade ljude, da oni vide mesta gde su se ti zločini desili, da razgovaraju sa članovima Udruženja porodica žrtava i šaznaju što više na mestima gde se sve i izdešavalo”, kazao je Milosavljević.

(Tanjug)