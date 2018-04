Albanka Majlinda Bregu menja Svilanovića na čelu RC C

BRDO KOD KRANJA – Na 10. godišnjem sastanku Vijeća za regionalnu saradnju (RC C), danas na Brdu kod Kranja, prihvaćena je nominacija Albanke Majlinde Bregu za sledećeg generalnog sekretarka RC C od 1. januara 2019. do 2021, koja će na toj funkciji naslediti Gorana Svilanovića.

Na zajednički prijedlog Albanije i Crne Gore, Odbor političkih direktora Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi saglasio se da, u duhu konsenzusa, predloži uzastopne mandate na mestu generalnog sekretara ove organizacije za Majlindu Bregu od 2019. do 2021, a potom i za Igora Lukšića iz Crne Gore na mandat od 2022. do 2024. godine, saopštilo je RC C.

(Tanjug)