Ambasada SAD: Komisija za Srebrenicu ne služi istini

SARAJEVO – Ambasada SAD u BiH tvrdi da formiranje nove komisije za Srebrenicu ne služi priznavanju istine ili promovisanju pomirenja.

To je za N1 rečeno u Kancelariji za odnose sa javnošću Ambasade SAD u BiH povodom odluke Vlade RS o formiranju komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i za istraživanje stradanja svih naroda u srebrenickoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine.

„Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju zaključili su da je u Srebrenici počinjen genocid. Potrebno je da svi poštuju ove sudske odluke, hrabro se suoče s prošlošću i prihvate istinu, bez obzira koliko je ona bolna“, navode u ambasadi.

Kako ističu, ambasada podržava izjavu Veća za implementaciju mira iz decembra 2018. godine, „koja je osudila zaključak Narodne skupštine RS o odbacivanju izveštaja iz 2004. godine“.

„Formiranje nove komisije za Srebrenicu ne služi priznavanju istine ili promovisanju pomirenja“, poručuju u ambasadi.

Iz ambasade napomminju i da, bez obzira na etnicku pripadnost, sve žrtve rata zaslužuju da se pronade istina i zadovolji pravda.

„Kao najveći masakar počinjen u Evropi nakon Drugog svetskog rata i zločin protiv celokupnog čovečanstva, genocid u Srebrenici se nikada ne sme zaboraviti i nikada se ne sme minimizirati. Isto vredi za sve zločine počinjene tokom rata u BiH“, dodaju u ambasadi.

Vlada Republike Srpske imenovala je juče članove međunarodnih i nezavisnih tela – Komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godina, preneo je RTRS.

Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao da će Centar pružiti potpunu administrativno-tehničku i finansijsku podršku radu komisija i dodao da su članovi komisija iz 12 zemalja, da je predsedavajući Komisije za Srebrenicu Gideon Grajf, a za Sarajevo stručnjak iz Izraela Rafel Izraeli.

On je naveo da će komisija za Sarajevo imati sedam članova, a za Srebrenicu devet, kao i da će konstitutivne sednice ovih komisija biti održane krajem marta ili početkom aprila.

(Tanjug)