Ambasador Rusije u BiH: Ozbiljno razmotriti zatvaranje OHR

BANJALUKA – Ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov izjavio je da je krajnje vreme da se započne ozbiljno razmatranje zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika u BiH.

„To nije samo stav Republike Srpske, nego to podržavaju i Hrvati u BiH. To pitanje dobija sve veću podršku unutar društva u BiH. Verujemo da bi taj proces trebalo da dobije podsticaj, s obzirom na to da je BiH suverena i nezavisna. Strani protektorat je nešto što bi trebalo da postane prošlost“, naveo je Ivancov u intervjuu za Srnu, prenela je RTRS.

(Tanjug)