Amfilohije: Ne stvarajte podele tamo gde one ne postoje

PODGORICA – Arhiepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je danas medije u Crnoj Gori da ne stvaraju i ne potenciraju deobe i mržnju, tamo gde ona ne postoji, te poručio da je uloga Crkve da sjedinjuje.

„Crkva je ona koja sjedinjuje, to je uloga crkve već 2.000 godina i nemojte da na osnovama crkve stvarate mržnje“, poručio je Amfilohije, povodom pisanja pojedinih medija da je patrijarhu SPC Iineju zabranjen ulaz u Crnu Goru.

Mitropolit je rekao da su u Ostrog danas pozvani i predsednik i premijer Crne Gore, ali da su odgovorili da ne mogu zbog ranije isplaniranih obaveza.

„Vidite koliku pratnju je država dala crkvenim delegacijama, to je potpuno normalno“, rekao je Amfilohije.

Komentarišući izjavu patrijarha Irineja da je položaj crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vreme okupacije Osmanlija, a da je položaj Srba kao u vreme NDH-a, Amfilohije je naveo da je to patrijarh SPC saopštio u kontekstu proterivanja sveštenstva SPC.

Amfilohije kaže da za 30 monaha, monahilja i sveštenika SPC, nije odobren boravak u Crnoj Gori.

„Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici, to je on rekao, zato što to danas rade neki koji ne vole crkvu, ili stvaraju neku lažnu crkvu“, kazao je mitropolit, preneo je portal RTCG.

Isprovociran pitanjima o imovini monaha, sveštenstva i Crkve, Amfilohije je naveo i da ne zna šta su ostali u crkvi stekli od imovine, ali da je istakao da on nema ništa osim mantije i knjiga.

Upitan šta je sa automobilima koje ima SPC, Amfilohije je odgovorio:

„Neće valjda mitropolit na magarcu da jaše. To bi bila sramota za Crnu Goru da mitropolit u 21. veku jaše na magarcu, ako na to mislite. Mogao bih na konju, jer sam jahao konja kao dete, to bih već mogao“, kazao je Amfilohije.

(Tanjug)