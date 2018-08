Amfilohije: Novac od vernika ne iznosi se u Srbiju

PODGORICA – Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je da se novac od priloga, koje vernici ostavljaju u crnogorskim manastirima, ne iznosi u Srbiju, već da se koristi za obnovu manastira širom Crne Gore.

„Otkud bi se obnovilo 650 hramova u Crnoj Gori, sagradio hram u Podgorici, Baru…Ti koji to pričaju da iznosimo pare iz Crne Gore su ljudi koji samo kroz pare gledaju svet i lažu i Boga i sebe i svoju savest i pljuju po svojim precima“, rekao je Amfilohije za podgoričke Vijesti, prenosi RTCG.

Prema njegovim rečima, jedino što od priloga ima su ostroški manastiri.

„Sve što ima crkva daje za prognanike sa Kosova i Metohije i drugih krajeva i sirotinju crnogorsku“, rekao je on.

Kako je rekao, crkva ne daje Srbiji, već ona pomaže crkvu.

On je rekao i da ne mrzi pripadnike LGBT populacije i da nije homofob, već „grehofob“, ali i dodao da ne želi da prihvati da seksualna orijentacija nije bolest, jer kako kaže to ne prihvata nijedna religija.

„Zna se da je to bolest i ti koji imaju to znaju da je bolest. U božjim knjigama od Sodome i Gomore to je bolest. Boreći se protiv toga, ja ne mrzim te ljude. Niko njih više ne voli nego crkva božja i upravo iz ljubavi prema njima i brige za njih ona im kaže ono što je pravda božja i istina da ih spreči da idu bespućem“, zaključio je Amfilohije.

(Tanjug)