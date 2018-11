Antić i Raković Srbima u CG: Istoriju nije moguće menjati

BUDVA – Srpski istoričari, Čedomir Antić i Aleksandar Raković, kojima je vlast u Crnoj Gori zabranila dolazak na obeležavanje veka od tzv. Podgoričke skupštine, poručili su da je istoriju nemoguće menjati i da su Srbi preživeli sve okupacije.

Dvojica od četvorice srpskih intelektualaca, kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru, Antić i Raković, putem video bima obratili su se sinoć prisutnima u prepunom budvanskom Mediteranskom sportskom centru.

Antić je rekao da mu je drago što je konačno došlo vreme da se srpski narod Crne Gore, srpski narod Boke Kotorske uputi ka slobodi i ka demokratiji.

“Sila je utočište slabog, a (Milo) Đukanović ne bi ovaj progon prema svima nama primenjivao da ne vidi da mu preti politički kraj. Uveren sam da ova stogodišnjica našeg oslobođenja i ujedinjenja ponovo svedoči o velikim težnjama našeg naroda i ponovo svedoči o njegovoj istorijskoj pobedi. To što režim Đukanovića nastoji da promeni istoriju, što je nemoguće, govori o tome na kojoj bi strani on i njegove pristalice bile 1914. i 1941. godine. On istorijski jeste poražen, a da li će biti poražen u budućnosti je pitanje koje se odnosi na budućnost čitavog našeg naroda“, istakao je Antić.

Napominje da oni nisu izgradili novu crnogorsku naciju, jer znaju da, kada bi je izgradili demokratski, morali bi da je izgrade u bratstvu sa Srbima i Srbijom, a ne negirajući ih.

“Oni nisu uspeli ni u čemu drugom, osim da budu privezak i sluge moćnih i silnih na ovome svetu. Upravo zato, u borbi za vaša nacionalna prava, u borbi za ravnopravnost srpskog naroda, u bori za jednu činjenicu – da je Crna Gora makar i srpska – vi imate sva prava da se pobunite, imate sva prava da izborite ravnopravnost sa drugim narodima”, rekao je Antić u obraćanju putem video-bima, a celu proslavu portal In4S je prenosio uživo.

Istoričar Aleksandar Raković je, kako je naveo, srpskom narodu “srpske Boke” i “srpske Crne Gore”, poručio da “režim Đukanović-Marković”, nije uspeo da ih onemogući da im se obrate, da zato treba da budu strpljivi I da smo “mi kao narod pregurali u bilo kojoj srpskoj zemlji i okupacije koje su trajale predugo i okupacije koje su trajale kratko”.

“I ovaj pokušaj okupacije identiteta u Crnoj Gori i srpske Crne Gore neće biti večan. Moja osnovna poruka je – ujedinićemo srpske zemlje i oslobodićemo srpsko more”, poručio je Raković.

Sinoćnoj proslavi u Budvi su prisustvovali poslanik u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović, konzul Srbije Zoran Dojčinović, predsednik opštine Budva Dragan Krapović, predsednik SO Kotor Dragica Perović, predsednik SO Budve Đorđe Vujović, brojni poslanici u Skupštini Crne Gore, predsednik Upravnog odbora Matice Srpske u Crnoj Gore dr Vladimir Božović, predsednik Upravnog odbora Matice Boke Željko Komnenović, srpska kulturna i politička elita.

U bogatom kulturno-umetničkom programu učestvovali su Ivana Žigon, Danica Crnogorčević, Vuk Kostić, Lazar Nikolić, Andrijana Rudić, hor Srpsko pevačko društvo „Jedinstvo“, Pevačko društvo „Grbalj„, Đečki hor škole za vjeronauku parohije Mainsko-brajićke, kao i a kapela sastav “Srbski pravoslavni pojci”.

Kako se navodi, posebno emotivan je bio nastup grupe Kosovski božuri, koji je propraćen ovacijama.

Skup je završen pesmom „Marš na Drinu“, jednom od, navodi se, najlepših pesama iz Prvog svetskog rata.

(Tanjug)