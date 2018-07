Apokalipsa u Grčkoj, da li je država zakazala?

ATINA – Grčka je u šoku posle razornih požara u kojima je stradalo više od 80 osoba, a kada ljudi budu pobedili stihiju, kako piše Dojče vele, moraće da se zapitaju: da li je država zakazala?

U odmaralištu Rafina severoistocno od Atine do ponedeljka poslepodne sve je delovalo idilicno: porodice se suncaju, parovi uživaju u poslepodnevnoj kafi, seljaci obraduju okolne njive. A onda se ođednom, niotkuda, pojavila vatra da bi se, nošena jakim vetrom, munjevito otela kontroli. Na hiljade ljudi ostalo je zarobljeno na plažama ili u kucama uz more.

Ali nisu svi uspeli da pobegnu u vodu, tamo gde su camci i druga plovila prilicno priskocili u pomoc. U tom trenutku vecina vatrogasnih jedinica nalazila se na jednom drugom mestu – zapadno od Atine borile su se protiv šumskog požara, tako da nisu mogle da u dovoljnoj meri pomognu u Rafini, navodi DW.

Prema recima portparola vlade, do sada je najmanje 50 osoba stradalo u požarima. Mediji govore o najmanje 80. Više od 150 osoba je povredeno, mnogi imaju veoma teške opekotine. Medu njima je i mnogo dece.

Tacan broj nestalih još uvek se ne zna. “Više od 150 inženjera nadležnih ministarstava su u našem gradu i pregledaju izgorele zgrade. Moramo da racunamo s tim da tamo ima još žrtava. Mnogi stariji ljudi nisu uspeli da se evakuišu“, kaže Miron Carakis iz uprave grada Rafina. Osim toga, u gradu ima mnogo sezonskih radnika iz Azije koji uopšte nisu registrovani.

“Apokalipsa!“. To piše na naslovnoj strani atinskog dnevnog lista “Ta Nea“. Jedan mladic u intervjuu TV-stanici “Alfa“ kaže da ne može da veruje da je imao toliko srece u nesreci. “Vatra me zarobila u blizini luke. Na kraju sam skocio u more gde me spasao jedan cama…“

Po nalogu grckog premijera Aleksisa Ciprasa, u Grckoj su proglašena tri dana žalosti.

“Nikoga necemo zaboraviti. Doci ce vreme za detaljnu analizu, ali sada nije vreme za politicke sukobe. Sada je vreme za mobilizaciju i borbu“, rekao je Cipras u svom obracanju naciji preko TV-ekrana.

Drugim recima: trenutno ne bi trebalo raspravljati o greškama vlasti u borbi protiv požara, vec bi se prvo trebalo usredsrediti na borbu protiv požara, konstatuje DW.

Vecina Grka ima razumevanja za takav stav premijera, pre svega zato što su još uvek u šoku i zato što kritike trenutno doživljavaju kao nedostatak poštovanja prema brojnim žrtvama. I konzervativni voda opozicije Kirijakos Micotakis, jedan od najžešcih kriticara Ciprasove vlade, smatra da nije vreme za sukobe.

Uprkos tome, internet-portal “InGr“ kritikuje rad vlade: “Naravno da ne ocekujemo cudo. Ali možemo da ocekujemo kvalitetnu pripremu i gotove planove za ovakve slucajeve. A da takav plan ne postoji – svedoci i broj žrtava“.

Tamo gde je zakazala država, uskocili su gradani koji su se organizovali preko društvenih mreža. Nudi se smeštaj onima koji su ostali bez krova nad glavom, udomljavanje domacih životinja. I strani državnici nude pomoc – Evropska unija na primer, Nemacka, takode i prvi sused – Turska.

Ali i pored sve kritike na racun državnih organa, Grci bi prvo trebalo da preispitaju sopstveno ponašanje. Vozaci su recimo tako, bežeci iz mesta Kineta, u ponedeljak blokirali traku za hitne slucajeve na autoputu i tako onemogućili prolazak vatrogasaca. Policija je pokušavala da raskrci autoput – bez uspeha, navodi se u tekstu DW.

(Tanjug)