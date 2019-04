Arsenovič: Napadi na imovinu počeli od kad sam gradonačelnik

MARIBOR – Gradonačelnik Maribora Saša Arsenovič, čija je kuća napadnuta u subotu, a pre toga i dva restorana čiji je vlasnik, danas je ocenio da „situacija postaje vrlo ozbiljna“.

Razlozi za ove napade još nisu poznati, kao ni počinioci, ali slovečanka agencija STA prenosi da postoje izvesne sumnje da su napadi povezani s činenicom da je on i gradonačelnik.

„Situacija postaje vrlo ozbiljna“, rekao je Arsenovič novinarima danas te izrazio nadu da će policija ubrzo zaključiti istragu.

On je objasnio da je kapija njegovog doma u Mariboru već oštećena 10. marta, ali do subote to nije povezao sa napadima na njegove restorane.

Pošto su vrata prošle subote ponovo oštećena, Arsenovič je izjavio da veruje da je „napad deo pokušaja zastrašivanja njega i njegove porodice“.

Iako ne zna ko bi mogao da stoji iza napada, on veruje da oni imaju veze sa time što je na mestu gradonačelnika, a ne s njegovim privatnim biznisom, jer, kako kaže, nikada nije imao takve probleme pre nego što je prošlog decembra izabran za gradonačelnika.

O napadima na Arsenovičevu imovinu u četvrtak nisu otkriveni nikakvi drugi detalji. Za sada se zna da je stakleni prozor na njegovom restoranu „Gostilna Maribor“ razbijen kamenom i da je njegov restoran „Rožmarin“ napadnut moćnim pirotehničkim sredstvom.

