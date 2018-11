Bećković: Niko se ne bavi izmišljanjem crnogorske nacije

BANJALUKA – Član SANU, književnik, Matija Bećković, kome su crnogorske vlasti zabranile ulazak u Crnu Goru, izjavio je da danas u Srbiji živi više Crnogoraca nego u Crnoj Gori i dodao da još nije čuo da je neko iz Srbije otišao da živi u Crnu Goru, a da neko iz nje nije želeo da ode kod, kako je rekao, „tog okupatora“.

Bećković je u intervjuu za banjalučku Alternativnu tv rekao da se danas niko ne bavi time što se izmišlja crnogorska nacija, ocenivši da su te izmišljotine u službi nečeg mnogo važnijeg i dubljeg što se, možda, iza brda valja.

„Ovo je prethodnica nečega što preti svetu i što bi trebalo da zabrine svakog odgovornog čoveka. Kako niko na to ko bi trebalo, ne ustaje, onda se javlja ta pomisao da ima razloga za brigu. Samo je pitanje da se i mi ne pridružimo i da ne bude po onoj poslovici, `gde su svi ćoravi i ti zatvori jedno oko`, nego da ne odustanemo od podrške“, rekao je Bećković.

Srbi se danas bore diplomatskim sredstvima, kazao Bećković i dodao da će u tome biti jedna vrlo važna epoha „ćeranja“.

On je naveo da snaga Srba ne bi trebalo da bude u njihovom broju, već isključivo u istini, izrazivši nadu da će mladi naraštaji smoći snage da se za nju izbore.

Podsetio je da su na prostoru bivše Jugoslavije nastale etnički čiste republike, a da su Srbi i Srbija optuženi za ksenofobiju i netrpeljivost svake vrste.

„Srbija je jedina multietnična i ne postoji u njoj neki narod i čovek koji strada zbog toga što je neke druge nacije. Čak postoji neka vrsta bolećivosti prema njima. Kada bi sad neki Albanac prošao Terazijama ne bi ga niko pipnuo, a ako bi to i učinio mnogi bi ustali da ga brane“, naveo je Bećković.

On je dodao da je Srbija prikovana na sramni stub i da je cilj da se zaboravi sva njena istorija, žrtva, demokratska tradicija, a da je istina da je svako ko je hteo da skloni glavu, bežao u nju.

Kada je reč o Kosovu i Metohiji, Bećković smatra da je, kako kaže, Srbija bez Kosmeta „presečena trupina bez svojih udova, koja liči na bogalja“.

„Žurba da se nešto u vezi Kosmeta smuti ovog vikenda pa da je to gotovo do iduće neđelje, providna je. Podsetiću na reči patrijarha koji je rekao da ko izdrži do kraja, taj će se spasiti“, napomenuo je Bećković.

Govoreći o rezultatima nedavnih izbora u BiH, Bećković je rekao da je to bio veliki poraz onih su bili protiv izabranog srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, jer je, kako kaže, bilo mnogo onih koji su se mešali u izbore.

„Bilo je mnogo različitih ruku umešano u tu priču i zato sam uveren da je njegova pobeda njihov veliki poraz“, rekao je Bećković.

Ocenio je da je sa Dodikom zanimljivo, jer ne ostavlja dilemu o tome šta hoće i misli.

„S Dodikom ste načisto šta on misli i šta hoće, tako da on ne liči na ovdašnje političare. Ljudi su se upravo toga zaželeli, pa misle `ako on to sme da kaže, možda ću smeti i ja`“, rekao je Bećković.

