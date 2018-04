Bez srpske „okupacije“ okupirani ne bi postojali

Srpska vojska nije samo okupirala Crnu Goru, već je naterivala Crnogorce da se sele sa svojih divnih planina i kamenjara u Beograd na Dedinje i u Bačku, sa ironijom komentariše istoričar Predrag Marković tvrdnje crnogorskih zvaničnika da je srpska vojska 1918. okupirala Crnu Goru i da su bilbordi koji slave njen ulazak u Budvu falsifikovanje istorije.

„Neke moje kolege vide ulazak Srpske vojske u Crnu Goru kao okupaciju, a ne kao oslobođenje od Austrougarske. Kažu da treba ove godine da obeležimo stogodišnjicu okupacije Crne Gore, što je veliki apsurd“, kazao je Marković za Tanjug.

Posle konstatacije da su „srbijanski zlikovci“ odmah po prisajedinjenju Crne Gore Srbiji, „naterali Crnogorce da nasele mesta po Srbiji, idu u diplomatiju bez znanja stranih jezika, da zauzimaju direktorska mesta bez dana škole“, Marković se vraća se na teren istorije i objašnjava da su „istine radi, te 1918. godine samo dve čete Srpske vojske ušle u Crnu Goru“.

Jedna četa je bila u Kotoru, dok je druga rasuta po celoj Crnoj Gori. Verovatno je i neko iz te čete stigao do Budve, ali u pitanju su desetine ljudi.

Marković napominje da se Austrougarska vojska na kraju Prvog svetskog rata povukla iz većeg dela Srbije Bosne i Hercegovine, Vojvodine, Hrvatske…

„Na kraju ratova se to tako dešava. Mi zamišljamo oslobođenje kao neku strašno dramatičnu vojnu akciju, ali to je zapravo raspad neke države, vlasti i vojske… Na teritoriju te države koja se raspala dođe neka druga vojska i to se tako završi. Regent Aleksandar i srpske Vojvode su imale smisla za političku umešnost, pa su verovatno svečane ulaske u crnogorske gradove organizovali tako da u njih prvo uđu njihovi meštani koji su se borili u srpskoj vojsci“, napominje Marković.

On kaže da se slična situacija dogodilo i u slučaju oslobođenja Zagreba u Drugom svetskom ratu.

„Čekalo se da hrvatski partizani prvo uđu u taj grad. Zato je Zagreb poslednji oslobođeni grad u Evropi“, kazao je Marković.

Prema njegovim rečima, zanimljivo je da svi ti neodesničari u Evropi imaju austrijskog kancelara Kurca u glavi.

„Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović i premijer Andrej Plenković, baš kao i Kurc, umiveni su i glatki, a u stvari su svi neofašisti. Ako Kolinda u Argentini veliča hrvatske patriote koji su se tamo sklonili sa Mengeleom, onda su stvari jasne“, kazao je Marković.

On ističe da tamo gde nije došla srpske vojska više ne postoje Makedonci i Slovenci.

„Makedonci postoje samo onde gde je srpski vojnik zgazio svojom ’okupatorskom‘ čizmom. U Trstu i Koruškoj je nekada bilo mnogo više Slovenaca, a sada ih jednostavno nema. To je neka čudna okupacija jer je onaj koji je okupiran postojao samo zahvaljujući toj okupaciji“, kazao je Marković.

Za njega nema dileme da Srbija i njena vojska imaju slavnu istoriju.

„Značajni događaji su obeležili tu istoriju, i sve te uvrede na račun naših predaka imaju značaj zujanja muva. Pitanje je da li treba da odgovaramo na te jeftine provokacije svih iz regiona. Dobro se zna šta je bila i kako je ratovala Srpska vojska“, kazao je Marković.

(Tanjug)