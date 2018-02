Bilo otvorenih pokušaja da se spreči poseta Vučića

Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kaže da je bilo otvorenih pokušaja da se osujeti poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Hrvatskoj i da joj je žao zbog toga.

„Žao mi je što su neki želeli da osujete posetu predsednika Srbije Hrvatskoj. Neki su možda bili, pa i razumljivo skeptični, poneseni više emocijama nego razumom, ali, nažalost, kod nekih sam osetila i zlonamernost. Moram reći da je bilo otvorenih pokušaja da se Vučićeva poseta spreči i da ne dođe do bilo kakvih pomaka. U svoj toj kakofoniji izgubili su se oni pozitivni učinci i rezultati posete“, rekla je ona u intervjuu hrvatskom „Globusu“.

Hrvatska predsednica kaže da u srpskom predsedniku Vučiću ima dobrog sagovornika i da njihov susret znači veliki iskorak u odnosima između Hrvatske i Srbije, koji su godinama bili u dubokoj stagnaciji.

„Posetu predsednika Vučića dugo smo pripremali, upravo u nameri da postignemo iskorak. Odlagali smo je, čekali bolju atmosferu, no sve smo više tonuli u spiralu verbalnog rata. Odlučila sam to da presečem. Svesno sam preuzela politički rizik, ali savest mi je mirna jer sam to napravila za dobrobit hrvatskog naroda i države“, rekla je Grabar-Kitarović.

Ona, međutim, priznaje da je bila iznenađena kad je, samo nekoliko dana uoči Vučićeve posete, premijer Plenković pokrenuo pitanje ratnih reparacija, prenosi „Jutarnji list“.

„To je toliko složeno pitanje da se ono ne može staviti na sto preko noći te moram reći da me iznenadio način njegovog podizanja u ovom trenutku. Ova poseta pripremana je mesecima, pa ako hoćete i godinama, u koordinaciji s MVEP-om i Vladom. Pitanje ratnih odšteta nikada nije bilo spomenuto“, istakla je ona.

Predsednica Hrvatske smatra da su odnosi između nje i Vlade ipak u celini dobri te da su tvrdnje o dve različite spoljne politike običan mit.

(Tanjug)