Bosna ponovo bure baruta — samo NATO drži fitilj

Uloga NATO-a u BiH je paradoksalna — sa jedne strane, po Dejtonskom sporazumu, Alijansa je nadležna za očuvanje mira. Sa druge, on je jedini koji može da počne sukobe u toj državi, preko svojih eksponenata među Bošnjacima.

Naser Orić, takozvani ratni komandant Srebrenice, čovek koji je odgovoran za ratne zločine nad više od 3.000 srpskih civila u Podrinju, ponovo se oglasio zapretivši novim ratom u Bosni i Hercegovini.

Orić nije jedini koji sa bošnjačke strane preti ratom. Pre njega to su radili i bivši ratni načelnik generalštaba takozvane Armije BiH Sefer Halilović, nekadašnji komandant bošnjačkog 5. korpusa Atif Dudaković, a zveckanje oružjem nije strano ni bošnjačkom članu Predsedništva BiH Bakiru Izetbegoviću.

Kada tako značajni predstavnici jednog od tri konstitutivna naroda toliko puta šalju ratnohuškačke poruke, ne možemo a da se ne zapitamo — da li je rat u Bosni i Hercegovini ponovo moguć? I da li je ta zemlja i danas najveće bure baruta na Balkanu?

Sagovornici Sputnjika, banjalučki novinar i politički analitičar Anđelko Kozomara i politikolog Radomir Nešković sumnjaju u takav rasplet bosanske krize, ali naglašavaju i paradoksalnu ulogu NATO-a.

Ako neko može da započne novi rat u BiH, to je NATO, smatra Kozomara, dok Nešković naglašava da je upravo zapadna Alijansa ta koja je zadužena, prema odredbama Dejtonskog sporazuma, za očuvanje mira u toj bivšoj jugoslovenskoj republici.

Naser Orić je marginalna i politička i vojna ličnost, naglašava Kozomara koja pokušava da dospe u žižu javnosti jer ga očekuje novo suđenje za ratne zločine nad Srbima u Podrinju.

„Ovom izjavom da će biti rata, on u stvari podilazi najekstremnijim krugovima u bošnjačkom narodu. Orić nije osoba koja može da podigne ustanak, da ga povede ili da izvede bilo šta“, kaže Kozomara i dodaje da je Bošnjacima danas, posle 20 godina pokušaja da politički unište Republiku Srpsku, jasno da to ne mogu da učine.

„Orić, podilazeći delu bošnjačkog naroda, želi da se pokaže kao jedan od onih koji svom narodu može da ispuni želju. Takođe je poznato da je Naser Orić vojnik i plaćenik NATO-a i da ne može da uradi ništa dok mu njegove gazde ne kažu. Dakle, rat u BiH može da započne i izvede samo NATO predvođen Sjedinjenim Državama“, smatra on.

Prvi put u poslednjih nekoliko godina, američka ambasada osudila je neku ratobornu izjavu neke bošnjačke javne ličnosti osudivši upravo Orićevu nedavnu izjavu, naglašava Kozomara.

On takođe primećuje i Izetbegovićevu izjavu, datu na samitu u Londonu, da je sudbina BiH kao članice NATO-a u rukama Milorada Dodika, predsednika Republike Srpske.

„Samo naivni bi poverovali da on tom izjavom pokušava da veliča značaj Dodika i RS. On, u stvari, direktno suprotstavlja Dodika NATO-u, nadajući se da će Alijansa u to poverovati i preduzeti mere da se reši Dodika, a znamo na koji način oni to rade“, kaže Kozomara.

Rizik od rata u BiH više ne postoji, smatra Radomir Nešković, nazivajući i Orićevu i izjave drugih bošnjačkih prvaka predizbornom zavrzlamom.

„Ne postoji nijedan uslov ili element zbog koga bi sukob počeo, tako da ne verujem u sukob u BiH barem za neko duže vreme“, kaže on.

U BiH nema više vojnih formacija podeljenih po etničkim linijama, a multietničke Oružane snage BiH (OS) nalaze se pod čvrstom kontrolom NATO-a.

„Pod kontrolom NATO-a nemoguće je početi bilo kakav sukob, ograničenih ili većih razmera, sve dok je Aneks 2 Dejtonskog sporazuma na snazi, po kome je NATO ovde zadužen da obezbedi mir, mislim da sukob nije moguć“, smatra Nešković.

Sve izjave poput nedavne Orićeve, Nešković posmatra kao one koje su izrečene radi lične promocije i u predizborne svrhe.

