Bramerc: Ratni zločinac pređe granicu i „u sigurnoj je luci“

SARAJEVO – Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc u intervjuu za sarajevski klix.ba zamera da je i dalje nedovoljna regionalna saradnja u postupcima procesuiranja ratnih zločina, ali kaže da je između njegove kancelarije i kancelarija glavnih tužilaca u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu saradnja dobra.

Navodi, međutim, da se i dalje dešava da neki izvršilac ratnih zločina pobegne u Srbiju ili Hrvatsku i onda se ništa po tom pitanju ne može učiniti.

On je to naveo odgovarajući na pitanje da li će u izveštaju Savetu bezbednosti UN pomenuti „stare probleme“ nedovoljne regionalne saradnje u procesuiranju ratnih zločina.

„U izveštaju ćemo navesti određen broj kritičnih aspekata. Kada je reč o saradnji, ona je dobra između moje kancelarije i kancelarija glavnih tužilaca u Sarajevu, Beogradu ili Zagrebu. Ali ono što nije nikako dobro, to je regionalna saradnja. Upravo smo to spominjali više puta i opet ću to spomenuti u izveštaju“, rekao je Bramerc.

On je dodao da je ironija u svemu tome da postoji dosta učesnika u ovom procesu.

„Međunarodni zvaničnici dolaze ovde kako bi osigurali da postoji državna strategija za procesuiranje ratnih zločina, a onda se dešava da neki izvršilac ratnih zločina pobegne u Srbiju ili Hrvatsku i onda se ništa po tom pitanju ne može učiniti. Dakle dovoljno je da pređu granicu i da se nađu u ‘sigurnoj luci’. Upravo ovakve stvari otežavaju procesuiranje ratnih zločina u regionu“, ocenio je Bramerc.

Na pitanje kakva je istinska volja političara u regionu da reše stvari koje su se desile u prošlosti, Bramerc je naveo da je „prošle godine susreo sa hrvatskom predsednicom (Kolindom Grabar-Kitarović) u Njujorku“.

„Prošle sedmice imao sam sastanak sa predsednikom Srbije (Aleksandrom Vučićem) i mislim da postoji zajednički stav da se reši pitanje nestalih“, rekao je glavni tužilac Mehanizma za međunarodne krivične sudove.

Bramerc je naveo da je u „neprihvatljivo“ da političari u BiH „veličaju osuđene ratne zločince i veličaju genocid“.

„To je ono što još podriva regionalnu saradnju. Kako ćete istražitelje i tužioce motivisati da procesuiraju osobe koje su njihove nacionalnosti kada imate političke lidere koji javno govore o osuđenim zločincima na način da ih veličaju, da ih pozivaju na oficijelne događaje i javno izjavljuju hvalospeve o njima. To je totalno neprihvatljivo“, kazao je Bramerc.

(Tanjug)