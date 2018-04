Budva otvara sezonu sedmodnevnim Karnevalskim majskim večerima

Budva za prvomajske praznike dočekuje goste Karnevalskim majskim večerima, manifestacijom koja će po prvi put trajati sedam dana i imati veoma raznovrstan program.

Oraganizatori – Opština Budva, Turistička organizacija (TO) Budve, nevladine organizacije, Gradska muzika, Kulturni centar Stare Budve, obećavaju bogat i raznovrstan program, u kojem će centralno mesto imati Medjunarodna majska povorka pod sloganom „Prava ljubav nikad ne promaši“, rečeno je na današnjoj konferenciji za novinare u Budvi.

Predsednik TO Budva Mladen Franović rekao je da je veoma značajno što manifestacija traje od nedelje do nedelje, od 29. aprila do 6. maja.

Manifestacija će početi ispred hotela Mažestik. Na maloj bini će gosti 29. aprila biti pevačica Nina Žižić, a grupa Perper će nastupiti na istom mestu uveče 30. aprila.

„Tokom popodnevnih i večeranjih sati biće još dogadjaja, u svakom slučaju Budva će 29. aprila početi da se veseli“, kazao je Franović.

Za 1. maj u 20.00 planiran je Abrum, koji poziva na karneval, a koji je okosnica svega. U 22.00 će na glavnoj bini ispred Starog grada nastupiti samba plesačice. Nakon njih, u 22.30 počeće koncert lokalnih momaka „The Grupa“.

U sredu, 2. maja uveče, u 20 sati ispred Pošte počeće glavna minifestacija – Medjunarodna karnevalska povorka „Prava ljubav nikad ne promaši“, koja će se kretati od Pošte, Mediteranskom ulicom, do Starog grada.

U 22.30 gosti će imati priliku da čuju koncert „Dejan Petrović Big Band“, na glavnoj bini . „Tu će biti sambe, rubme i svega onoga što će doprineti da čitav grad pleše“, rekao je Franović.

U četvrtak, 3. maja, u 19.30 počeće defile folklora, a za 22.00 je najavljen koncert „Etno grupe Zora“ iz Bara, za koje organizatori obećavaju da će biti za pamćenje.

Subota, 5. maj je, kako je najavljeno, kruna dogadjanja i tada će Gradska muzika u 21.00 imati svoj nastup na glavnoj sceni sa evergrin repertoarom. Glavna zvezda večeri biće Toni Cetinjski koji će održati koncert na glavnoj bini ispred hotela Mogren.

Manifestacija će biti završena u nedelju pre podne dečijim kannevalom, koji će početi u 10.00 i dečijim horom „D-mol“.

Kao posebno iznenadjenje, organizatori nude gostima festivala hiljade maski, koje će moći da nadju širom grada, a uz koje će, kao maskirani, u konobama Stari Grad, piceriji Sambra, restoranu Porto i piceriji Palma imati popust 10 odsto na sve što budu konzumirali tokom karnevala.

Hoteli koji imaju specijalne prvomajske aranžmane su Hotel Castellastva Slovenska plaža, Hotel Avala i Hotel Splendid.

Franović je najavio da će u tih sedam dana biti još nekakvih iznenadjenja. „Biće pesme i igre, i te kako“, kazao je Franović.

Po njegovim rečima, TO Budva će se truditi da maj mesec bude mesec „praznika muzike, maski, veselja i gostiju“.

„Trudili smo se da baš sve bude kako treba. Ta sinergija se pojavila. Mi iz TO smo prepoznali da naši Festadjuni, naši gradjani i naš NVO može da napravi više od onoga što se do sada radilo i mislim da je ovo jedan početak nečega što može da traje i čitav mesec“, rekao je Franović.

Potpredsednik opštine Budva Veselin Marković, rekao je da će ova turistička sezona biti zapamćena „kao nešto potpuno novo, drugačije i lepše, bolje nego svih prethodnih godina“.

On je kazao da je „učinjen jedan veliki korak“, jer je Budva postala lider u organizaciji karnevala, i da očekuje da će na prvomajske praznike doći značajan broj gostiju ne samo iz Crne Gore već i iz regiona.

„Očekujemo da ćemo na ovaj način najkvalitetnije moguće otpočeti turističku sezonu, za koju očekujemo da će biti bolja nego ikada do sada“, naveo je Marković.

Marko Vujović iz Kulturnog centra Stare Budve obećao je vrlo bogat i raznovrstan program, i najavio gostovanje ne samo folklornih grupa iz regiona već i iz Rusije, Madjarske, Ukrajine i Slovačke.

(Beta)