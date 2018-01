Čajetina ugostila srpsku i bošnjačku decu iz Srebrenice

Opština Čajetina je, tradicionalno, treću godinu zaredom, organizovala dolazak i boravak na Zlatiboru za 94-oro dece sa njihovim profesorima iz prijateljske opštine Srebrenica u Republici Srpskoj.

Zlatiborci su, i ove zime, ugostili i srpsku i bošnjačku decu iz Srebrenice, a grupu čine osnovci i srednjoškolci slabijih materijalnih mogućnosti i deca bez roditelja, medju kojima su i oni koji su nekoga iz porodice izgubili u ratnim sukobima.

Predsednik opštine Milan Stamatović je, prilikom obilaska, dece konačištu „Sunce“, rekao da im je Čajetina druga kuća i da je ulaganje u decu najisplativiji posao, ali i najlepše zadovoljstvo.

„Otvoreni smo za saradnju i nastavak dobrih odnosa izmedju Srbije i Republike Srpske, što pokazujemo i delom, verujem da će se vrlo brzo brisati i ove nreprirodne granice, naša dužnost i obaveza je da radimo na tome. Nadam se da će vam biti prijatno ovde i da ćemo se još dugo godina i vidjati i saradjivati sa vašom opštinom. Mi u Srbiji živimo u malo lagodnijim uslovima i nemamo te probleme koje su vaši roditelji, bake i dede, imali u ratnim dešavanjima, i to ne sme više nikad i nigde da se ponovi. Vaše je samo da razmišljate o dobrim stvarima, školovanju, usavršavanju i vašem napretku. Mi smo tu da vam to obezbedimo, to je naša dužnost – kazao je Stamatović kojem su se gosti iz Srebrenice zahvalili na srdačnosti i gostoprimstvu, pomoći i saradnji koja je ostvarena proteklih godina.

Osim osnovne škole sa izdvojenim odeljenjima, u ovoj opštini postoji i srednja škola koju pohadjaju i deca iz Bratunca, Ljubovije, Skelana i Bajine Bašte. Grupa iz Srebrenice na Zlatiboru boravi od 16. do 19. januara, deca su zadovoljna provodom, a ima i onih koji nisu prvi put došli.

(Beta)