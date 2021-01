CIK poništio lokalne izbore u Srebrenici i Doboju

Centralna izborna komisija BiH odlučila je danas da zbog izbornih nepravilnosti poništi izbore u Srebrenici i Doboju, održane 15. novembra.

CIK BiH je odlučila da poništi izbore u Srebrenici na 26 redovnih biračkih mesta i dva biračka mesta u odsustvu.

Takodje je odlučeno da se ponište izbori na 89 redovnih biračkih mesta Doboju.

Odluke su donete sa šest glasova „za“ i jednim „protiv“.

Utvrdjeno je da je tokom glasanja u Srebrenci bilo nevažećih dokumenata, prebacivanja glasačkih listića, glasanja jedne osobe više puta, nudjenja novca biračima da ne prisustvuju glasanju, omogućavanja glasanja bez dokumenata…

U Doboju je izborni proces bio netransparentan, a predstavnici vladajućih stranke onemogućili su prisustvo glasanju posmatračima opozicionih partija.

Članica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina izjavila je pre glasanja da će podržati predlog poništenja izbora u Srebrenici bez obzira na to što je bila izložena posebnim pritiscima, još od kada je podržala odluku da se utvrdi stanje u Srebrenici.

„Bila pod pritiskom ili ne, delovaću u okviru zakona sve dok sedim ovdje. Neću pružati alibi nikome ko je prekršio odredbe zakona. Bilo je dosta nestrpljenja, ali proveden je poseban, složen dokazni postupak“, rekla je Bjelica-Prutina.

Irena Hadžiabdić, članica CIK-a, objasnila je da je tok procesa u Doboju potpuno drukčije tekao u odnosu na Srebrenicu, navodeći da je u toj lokalnoj jedinici bio problematičan netransparentan proces, što je uz ostalo utvrdjeno i uvidom u zapisnike.

„Problematičan aspekt je i sam odziv, on je na nekim mestima potpuno visok, sa potpuno nerealnim protokom birača. Niko me ne može ubediti da je do 11 sati mogao biti postignut rekord od 370 izašlih birača“, kazala je Hadžiabdić.

Vlado Rogić, član CIK-a, izjavio je da neće podržati predlog da se ponište izbori u Srebrenici i Doboju, navodeći da se „ne mogu tako lako donositi odluke pod pritiskom odredjenih medija“.

„Protiv sam ponavljanja izbora u Srebrenici i Doboju. Pojedinci koji su povredili zakon treba da odgovaraju, ali ne bi trebalo da zbog toga donosimo tako lako odluke o poništavanju izbora“, istakao je Rogić.

Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić, koji je bio kandidat srpske koalicije „Zajedno za Srebrenicu“ izjavio je da odluka CIK-a poništi rezultate izbora u Srebrenici „cirkus, koji ponovo pokazuje da BiH nije pravna država“.

Grujičić, koji je prema rezultatima izbora pobedio bošnjačkog kandidata za načelnika Srebrenice, ocenio je da je „strana koja podržava drugog kandidata i stranke koje podržavaju sadašnji sastav CIK-a učinila sve da pokuša prekrojiti izbornu volju gradjana Srebrenice“.

On je najavio da će iskoristiti sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju da se, kako je rekao, ispoštuje izborna volja gradjana.

Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je bio kandidat SNSD-a za tu funkciju na novembarskim izborima, izjavio je da je odluka CIK-a o poništenju izbora u Doboju očekivana jer je, kako je naveo, trenutni saziv CIK-a nelegalan.

On je najavio žalbu Apelacionom sudu BiH.

(Beta)

