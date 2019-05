Čović: Uvažavati stav Beograda u dijalogu sa Prištinom

SARAJEVO – BiH ne bi smela da preterano utiče ili doprinosi dijalogu Beograda i Prištine, ako to ne traže dve strane, odnosno Srbija, čiji se stav mora uvažavati, poručio je predsednik HDZ BiH Dragan Čović.

„Uvek sam govorio da ćemo uvažavati ono što je stav Beograda. U suprotnom, mi imamo probleme sa srpskim narodom u BiH, imamo problem sa Republikom Srpskom u BiH“, rekao je Čović u intervjuu „Jedan“ za BHRT.

On smatra da ne može da dođe do „prelivanja krize s Kosova na BiH jer ako mi znamo šta hoćemo, kriza se ne može preliti“.

Čović je ocenio da postoji globalni interes kada je u pitanju KiM, ali i želja Evrope da pomogne u rešavanju problema između Beograda i Prištine o čemu,kaže,svedoči i nedavni sastanak u Berlinu, koji su organizovali nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emanuel Makron.

Predsednik HDZ-a BiH smatra da BiH nema drugu budućnost osim evroatlanske i da nova vlast treba da napravi jasan plan kako da sustigne Srbiju i Crnu Goru, kada je reč o evroatlanskim intergracijama.

„Što se mene tice, kada je u pitanju NATO, odnosno MAP, sve što je trebalo doneti u smislu odluka, rešenja, transformacije, preuređenja, mislim da smo napravili. Ne vidim nikakvog razloga zašto bi danas davali bilo kakvog motiva bilo kome, pa i predstavnicima SNSD-a, da otvara ta pitanja. Hajde da sednemo za sto i napravimo jednu dinamiku da nešto radimo, a ne da se stalno okrećemo iza sebe“, rekao je Čovic.

On je dodao da ne veruje da će biti promena u raspodeli ministarskih funkcija u Savetu ministara koje su nedavno dogovorili njegova HDZ BiH, Stranka demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika i dodaje da će ovih dana ponovo razgovarati sa predstavnicima tih stranaka.

On smatra da bi Savet ministara trebalo formirati odmah, a Vladu Federacije nakon što se izmeni Izborni zakon BiH, u skladu s presudama Ustavnog suda BiH, koje se odnose na popunu delegata u Domu naroda Federalnog parlamenta i izbore za Grad Mostar.

Čović insistira i da se reši pitanje izbora člana Predsedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Kaže i da je Izetbegoviću rekao da predloži bilo kakvo rešenje, koje će osigurati legitimno predstavljanje tri konsitutivna naroda.

„Hoće li to rešenje biti direktni izbori kada je u pitanju Predsedništvo, indirektni, verujte mi, sasvim je svejedno. Mi moramo osigurati legitimnog predstavnika jednog, drugog i trećeg naroda u Predsedništvu“, poručio je Čović.

Čović kaže i da u Federaciji BiH ne postoji ruski uticaj i ocenjuje da neko pogrešno informiše javnost u zemlji kada se o tome govori.

„Taj uticaj, ne postoji uopšte u značajnom delu BiH. Kad pogledate naše okruženje videćete da to nije ni izbliza onako kako to neko želi da predstavi. Taj uticaj do jedne značajne mere postoji u Republici Srbiji, ali i tamo ne u potpunsti“, rekao je Čović.

Predsednik HDZ-a BiH nazvao je zlonamernim pisanje medija o tome da se tajno sastaje s nekim ljudima u Hrvatskoj i da je, navodno, eksponent ruske politike u BiH za ulazak ruskog kapitala u kompanije poput mostarskog Aluminija.

(Tanjug)