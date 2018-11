Čović: Za vlast u Federaciji treba nam Božja pomoć

SARAJEVO – Hrvatski član Predsedništva BIH Dragan Čović izjavio je večeras da nema uslova za formiranje vlasti i da je konstituisanje domova naroda u BiH i FBiH moguće samo uz izmenu Izbornog zakona.

„Treba nam izmena Izbornog zakona, a što se Federacije tiče, neka nam dragi Bog pomogne“, kazao je Čović za BHT 1, prenosi Klix.ba.

Izmene Izbornog zakona mogu se dogovoriti ako za to postoji volja, kazao je Čović, ali se zapitao imaju li u BIH kapacitet za to.

„Ako imamo kapacitet, to je rešeno istog trenutka. To je dogovoreno za dve sekunde. I način i metodologija itd. Međutim, baviti se time kako može, a da uopšte ne govorimo o sadržaju, to je besmisleno“, rekao je Čović.

Dodao je da će konstitutivna sednica biti održana u zakonskom roku, najkasnije 7. decembra.

(Tanjug)