Crna Gora seče granu na koju se oslanja

Progon ruskih diplomata je velika bruka koja je zadesila čitav svijet, kaže Boro Đukić, kome je Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore nedavno povuklo odobrenje za funkciju počasnog konzula Ruske Federacije.

Đukić u intervjuu za Sputnjik, uz čestitke za Uskrs, podsjeća na reči Svetog Petra Cetinjskog da je „proklet svaki Crnogorac koji je odstupio od majke Rusije“, a ocjenjuje da je protjerivanje ruskih diplomata i negativan odnos aktuelnih vlasti u Podgorici prema Rusima direktan pokušaj da se odseče grana na koju se ekonomski oslanja Crna Gora.

Koja je bila vaša funkcija na mestu počasnog konzula Ruske Federacije u Crnoj Gori?

— Do povlačenja moje egzekvature (odobrenja za obavljanje konzularnih poslova) tri i po godine sam obavljao časno i pošteno svoj posao. Moj region djelovanja je bilo cijelo crnogorsko primorje od Ulcinja do Herceg Novog. Nisam se libio ni da dođem u Podgoricu u zatvor u Spužu kad su bile potrebne neke intervencije ruskim građanima u bilo kom smislu. Osim toga, imam sedam ili osam bratimljenja ruskih gradova sa crnogorskim gradovima, imam iskustva i u duhovnom povezivanju Ruske pravoslavne crkve i Mitropolije crnogorsko-primorske. Takođe i u organizaciji filmskih festivala i drugih kulturnih aktivnosti kao što su Dani kulture Rusije u Crnoj Gori. Rusija je naš vjekovni prijatelj, a ničim neizazvano protjerivanje ruskih diplomata je sramota za našu zemlju i naš narod.

Kako ste vi lično doživjeli to što vam je uskraćena prilika da i dalje budete počasni konzul Rusije?

— Doživio sam kao veliku radost zato što sam svrstan među 150 ruskih diplomata koji su se aktivno borili za predstavljanje svoje zemlje u inostranstvu. Progon diplomata iz Rusije ne mogu nikako drugačije da okarakterišem osim kao jednu veliku diplomatsko-političku bruku koja je zadesila čitav svijet. Anglosaksonska demokratija, ili bolje rečeno, „demonokratija“, želi da ostavi bez istine o Rusiji evropske i sve svjetske narode. Postavlja se pitanje: odakle danas mogu da čuju istinu građani čitavog svijeta? Mogu samo preko televizije RT i preko ruskih diplomata.

Zašto naglašavate — i ruskih diplomata?

— Ruske diplomate su vrlo elokventne i vrlo edukovane. Rusija je velika zemlja koja ima ozbiljnu diplomatsku mrežu još od Sovjetskog Saveza, od čuvenog ministra inostranih poslova u SSSR-u Gromika, pa do Jevgenija Primakova, koji je igrom slučaja bio i dekan na katedri na kojoj sam ja doktorirao 2002. godine u Moskvi.

Radili ste neko vreme u Ministarstvu spoljnih poslova Crne Gore?

— U ministarstvu sam radio od 2002. do 2005, ali sam ga napustio kada mi je jedan zvaničnik rekao: „Nećeš ti moći imati uspjeha u daljem radu u Ministarstvu inostranih poslova jer što posjećuješ manastire Srpske pravoslavne crkve i u kuću ti u goste dolaze monasi i monahinje iz manastira“.

Šta je, po vašem mišljenju, stvarni uzrok pogoršanja odnosa Crne Gore i Rusije?

— Pogoršanje političkih odnosa Rusije i Crne Gore proizilazi direktno od engleskih i američkih savjetnika koji sjede u crnogorskim institucijama. Tu prije svega mislim na Vladu Crne Gore, bankarski sistem, Centralnu banku i Državnu bezbjednost… Devedesetih godina živio sam u Almati u Kazahstanu. I tada je predsednik bio Nursultan Nazarbajev. On je npr. prozreo davno te anglosaksonske konsultante i njihove namjere koje dovode zemlje u regionu, kao i našu, do zaduženosti kod međunarodnih finansijskih organizacija. Zemlja na taj način jednostavno postaje ekonomski zavisna od Zapada.

Kakve su ekonomske veze Crne Gore i Rusije danas?

— Oko pola miliona ruskih turista dođe svake godine u Crnu Goru. Uz to, zvanični podaci su da je Rusija uložila oko tri milijarde u Crnu Goru u direktnim investicijama i u turizmu, ali ta je cifra mnogo veća. Oko četiri i po milijarde evra su Rusi u zadnjih deset godina unijeli u Crnu Goru na ovaj ili onaj način. Ruski turisti i ruske investicije učestvuju direktno svake godine sa oko 30 odsto u crnogorskom bruto nacionalnom proizvodu. Zato je negativan stav prema Rusima i protjerivanje ruskih diplomata direktno pokušaj sečenja grane na koju se ekonomski oslanja naša država.

Podsjetiću da je ruski predsednik Vladimir Putin ove nedelje u Turskoj otvorio atomsku elektro-stanicu, koja će imati četiri reaktora, i koja će moći da snadbije električnom energijom Istanbul. Mi smo te iste Ruse koji su htjeli kod nas u Pljevljima da urade drugi blok hidrocentrale jednostavno otjerali. Ja sam u tome učestvovao i pregovarao: otjerali smo ljude koji su htjeli da urade taj projekat, ako me sjećanje ne vara za 40-50 miliona evra. Kasnije smo uzeli Čehe koji to treba da urade za duplo više. Ali i to je stalo, i zbog toga Crna Gora i dan-danas uvozi struju. Dakle, radi se o potpuno pogrešnoj politici kada je riječ o saradnji sa Rusijom.

Da li će antiruska kampanja koja vlada u svijetu moći da prođe i u Crnoj Gori?

— Naš narod i južnoslovenski narodi su da uslovno kažemo „protestanti“. Kad im se nešto brani, mi idemo suprotno, tako da upravo ova antiruska histerija učvršćuje ionako tradicionalno dobre i bratske odnose ruskog i crnogorskog naroda, što možemo primijetiti u crnogorskim porodicama, i u ruskim porodicama koje žive u Crnoj Gori. A po nekim statistikama sigurno ima oko 10.000 Rusa stalno nastanjenih u Crnoj Gori.

Kako vidite danas raspoloženje običnih Crnogoraca prema Rusiji?

— Kad pitate ljude koji rade u policiji, vojsci i administraciji jesu li za dobre odnose sa Srbijom i Rusijom, osam od deset ljudi kaže da jesu, da su protiv priznanja Kosova, protiv sankcija Rusiji. Da bih ilustrovao kakvo je stvarno raspoloženje većine Crnogoraca prema Rusiji, poslužiću se stihom mog prijatelja Slavka Peroševića: Crnogorac u vjekove dok je svoju slavu stvara, više no u samog Boga u ruskog je gleda cara. Zato vam je sve uzalud, svaka sila, moć i pare, kad iz naših srca grmi volimo te ruski care.

Na kraju, s obzirom da je ovih dana naš najsvetiji praznik — Vaskrsenje Gospodnje, želim da svim pravoslavnim građanima Rusije, Srbije i Crne Gore čestitam sa najvećim osjećanjima i ljubavlju Vaskrs, sa riječima: „Hristos Voskrese braćo i sestre!“

(Sputnjik)