Crna Gora uvodi dobrovolni vojni rok

PODGORICA – Od iduće godine Crna Gora uvodi dobrovoljni vojni rok, javlja Radiotelevizija Crne Gore.

Od 2006. Vojska Crne Gore nije imala klasične regrute, ukinut je vojni rok i odbrambeni koncept zasniva se na profesionalnim formacijama u skladu s potrebama i ekonomskim mogućnostima Crne Gore.

To će se promeniti 2019. godine, kada će dve grupe od po 50 mladića i devojaka služiće dobrovoljno vojni rok, prenela je RTCG.

„Radujem se konačnoj realizaciji programa osposobljavanja mladih ljudi. Mi smo imali jednu pauzu, možda i predugačku u obučavanju da u slučaju potrebe stanu na branik otadžbine i brane Crnu Goru“, kaže komandant Centra za obuku VCG, potpukovnik Igor Knežević.

„Zaokružujemo svu priču ovih dana i do detalja znamo kako će to izgledati. Krajem godine ili početkom iduće, izaći će javni oglas gde ćemo pozvati mladiće i đevojke od 18 do 25 godina da se prijave“, najavljuje direktor Direktorata za ljudske resurse Ministarstva odbrane Mihailo Volkov.

Istraživanje Atlanskog saveza iz 2016. godine pokazalo je da bi čak 55 odsto ispitanika dobrovoljno služilo vojni rok u trajanju od tri meseca, dok je 61 odsto ispitanika smatralo da vojni rok u Crnoj Gori nije ni trebalo ukinuti.

Volkov objašnjava i kakvu korist svaki pojedinac može imati ako se odluči na služenje vojnog roka.

„Mladić ili devojka koji uđu u kasarnu, na kraju neće biti isti. Očekujemo oštriji pogled, veći stepen samodiscipline, odgovornosti prema sebi i onome ko je pored vas, veću spoznaju sebe u timu, države kojoj služimo“, kaže on.

On nije mogao da kaže da li će se u budućnosti razmišljati o uvođenju obaveznog vojnog roka, ali je dodao da je to pitanje koje se, „ako dođe na red, tiče ne samo Ministarstva odbrane i Vojske, nego celog društva“.

Tromesečna obuka će biti gotovo identična onoj koju sada pohađaju budući profesionalni vojnici. Nakon toga, oni odsluže dobrovoljni vojni rok stupaju u strategijsku raspoređenu rezervu i biće na raspolaganju državi u svim vanrednim uslovima.

Imaće takođe prednost pri zapošljavanju u Vojsci Crne Gore, navodi RTCG.

(Tanjug)