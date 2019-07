Crnadak: KiM i ALB bojkotom započele zajedničku spoljnu politiku

SARAJEVO – Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak izjavio je večeras da bojkot dolaska Kosova i Albanije na samit u Sarajevu predstavlja implementaciju najavljene zajedničke spoljne politike Prištine i Tirane.

On je to rekao za Klix i dodao da je delegacija Kosova nedavno podnela zahtev za vize i da to govori kako je očigledno postojala namera da dođu na samit.

„Mi smo zahtev obradili i izdali vize za Pacollija i njegovu delegaciju. Šta se u međuvremenu desilo zaista ne znam, ali ovo je prvi put od kako sam ja učesnik ovakvih sastanaka u okviru SEECP-a i Zapadnog Balkana da se jedan sastanak bojkotuje i svesno ne dolazi“, rekao je Crnadak.

Prema njegovim rečima, iznenadila ga je vest da je i delegacija Albanije otkazala dolazak u Sarajevo 8. i 9. jula, istučući da je to „vrlo nekorektno“.

„Ne znam sa čim se oni solidarišu. Mi smo uredno pozvali, u skladu sa standardima SEECP-a, delegaciju Prištine. Ovo što je uradila Albanija jedino mogu zaključiti da se implementira ono što je nedavno najavljeno, a to je da će Priština i Tirana voditi zajedničku spoljnu politiku u narednom periodu. Očigledno je ovo početak implementacije toga“, zaključio je Crnadak.

Upitan koliko će neprisustvo Albanije i Kosova uticati na delovanje Procesa saradnje zemalja Jugoistočne Evrope i kakva se poruka šalje regionalnoj saradnji, Crnadak kaže da to nije poruka BiH već Evropskoj uniji.

„Mislim da je ovo ozbiljan udarac Procesu saradnje, ali javnost mora da zna da ovo što se dešava nije poruka Bosni i Hercegovini nego Evropskoj uniji“, ocenio je Crnadak.

(Tanjug)