Crnogorski parlament o odlukama Podgoričke skupštine

PODGORICA – Poslanici crnogorskog parlamenta raspravljaju o Predlogu Rezolucije kojom se odluke Podgoričke skupštine iz 1918. proglašavaju ništavnim, a koju je predložila parlamentarna većina.

Opozicioni Demokratski front je predložio da se na dnevni red stavi i njihova rezolucija „Nikada više 1916.“, kojom se, kako je objasnio Andrija Mandić, osuđuje kapitulacija Crne Gore.

„Svi se stidimo odluke kralja Nikole i tadašnje vojske da položi oružje. 1918 se požnjelo ono što se 1916. posejalo“, rekao je Mandić.

Mandićev predlog, međutim, nije prošao.

U predlogu koji su potpisala 42 poslanika vladajuće koalicije navodi da je, pre, za vreme i posle Velikog rata, Crna Gora bila suverena i međunarodno priznata država, definisana Ustavom iz 1905.

Ističe se i da Podgorička skupština, održana 1918, nije bila njena legalna institucija, niti je legitimno konstituisana na osnovu slobodno iskazane volje građana Crne Gore.

Pedlog Rezolucije obrazložio je poslanik najuticajnije vladajuće DPS, Branimir Gvozdenović, koji je rekao da je reč o dokumentu o nepravdi nanetoj Crnoj Gori.

„Svedoci smo činjenice da se zanemarivanjem nelegalnosti Podgoričke skupštine danas pokušava dovesti u pitanje suverenitet i nezavisnost Crne Gore. Želimo da istorijske fakte stavimo u prvi plan“, rekao je on.

Gvozdenović je kazao da se 1918. dogodila manipulacija te da se ne sme žmuriti na činjenice.

„Teško je razumjeti one koji slave nestanak države. Nakon Podgoričke skupštine izgubila je država Crrna Gora i ukazivanje na to je cilj ove rezolucije“, kazao je Gvozdenović i dodao da Crna Gora više ne želi da ponovi greške koje su imale katastrofalnu cenu.

Ovom rezolucijom, kazao je, ne težimo jednoumlju.

„Ne postoje dve Crne Gore nego samo jedna“, rekao je.

Poslanik opozicionog Demokratskog fronta, Slaven Radunović, je rekao da, kada bi danas dedovi onih koji su predložili ovu rezoluciju znali o čemu se ovde raspravlja, prevrtali bi se u grobu.

„Ali mi koji smo vaši savremenici nismo iznenađeni“, rekao je Radunović.

Dragutin Papović iz DPS-a podsetio da je 1918. izvršen državni prevrat odnosno ukidanje crnogorske države, preneli su crnogorski mediji.

„Odluka Podgoričke skupštine o pripajanju CPC Srpskoj crkvi bila je nelegalna“, naveo je i dodao da u Crnoj Gori postoje snage čiji se ciljevi baziraju na odlukama Podgoričke skupštine.

Ranko Krivokapić iz opozicionog SDP-a rekao je da se 1918. desila najklasičnija aneksija jedne države.

„Nema opravdanja za odluku o poništenju Crne Gore. Dovoljno je bilo grešaka kralja Nikole, ne morate mu dodavati. Učinite barem onoliko koliko je on učinio za državu do početka 20. veka“, rekao je on.

Ervin Ibrahimović iz Bošnjačke stranke, manje članice vladajuće koalicije, rekao je „da je to period najvećeg egzodusa Bošnjaka iz Crne Gore“.

„Današnja Crna Gora je demokratski odgovor na nepravdu iz 1918.“, kazao je Ibrahimović.

U ime kluba SNP-Demos Miodrag Lekić kazao je da je tema maksimalno dramatizovana.

„Ova tema ima upotrebnu političku vrednost. Predlažem da se povuče jer ima negativne strane po ođek u Crnoj Gori, jer se njime produbljuju podele“, smatra on.

„Smatram da je Crnoj Gori napravljena velika nepravda 1918. Mora se međutim shvatiti kontekst i metež istorije“, rekao je Lekić.

Ivan Brajović u ime Socijaldemokrata kazao je da će se rezolucijom potvrditi ono za šta se bori moderna Crna Gora.

„Crna Gora danas živi za sebe. Nije to mesto svakom toplo i udobno, ali jeste slobodno“, kaže on.

(Tanjug)