„Sve je moguće u BiH – pa i da sama odumre“

Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da ne želi da predviđa šta će se desiti sa BiH, ali napominje da u toj zemlji ne postoji volja za unutrašnji dijalog, jer je, kako tvrdi, deo međunarodne zajednice promoter bošnjačke politike.

Na pitanje da li za svog mandata vidi RS i dalje unutar BiH, imajući u vidu da mnogi stani eksperti, među kojima je i bivši britanski diplomata Timoti Les, predviđaju da će RS da napusti BiH, Cvijanovićeva je u intervjuu za Sputnjik rekla da vidi RS koja će svakog dana biti sve jača, svesnija koliko je važno da opstane.

Ona je dodala da je bilo mnogo nastojanja da se RS umrtvi i devastira, ali je, kako je naglasila, RS uprkos svemu jača i stabilnija i postoji mnogo veća svest da nema drugog okvira koji će garantovati sigurnost kao što je garantuje RS.

„Tu leži i moj odgovor. Neću da predviđam šta će se desiti sa BiH, do scenarija da je moguće da sama od sebe odumre, pošto je neverovatno da tamo nemate partnera ni za jednu ozbiljnu priču, da uvek imate samo tvrdoglavo odbijanje s neke strane, koja je uglavnom političko Sarajevo“, rekla je Cvijanović.

S druge stane, kako je navela, uvek se nastoji baciti krivica na RS kojom se, kako je rekla, bave „svi mogući i nemogući stranci“, dok malo ko priča koliko je BiH puna deficita.

„Zato što nemate unutrašnji dijalog. A nemate ga zato što je taj deo međunarodne zajednice uvek bio rame za plakanje jednoj strani, uvek u funkciji sprovođenja uglavnom bošnjačke politike, bez imalo sluha za bilo šta što se odnosi na srpski narod, pa čak i hrvatski narod“, navodi Cvijanović.

Upitana da li RS ima pravo da traži da se ukine granica na Drini, imajući u vidu „faktičko ukidanje granice između Albanije i takozvanog Kosova“, ona je rekla da ako se primenjuje ista receptura i ako formula vredi za sve, onda bi to bilo logično.

„Ali čim je to rekao neko od funkcionera iz Srbije, premijerka, videli ste reakciju. To je politika višestrukih aršina. A vrlo je legitimno da to pitanje stavite na dnevni red i kažete: ‘Da li se to odnosi na sve ili samo na nekog izabranog?“, smatra Cvijanović.

Ona je dodala i da smatra da je Kosovo mnogo namučilo EU iako, kako kaže, oni to ne smeju da priznaju.

„Oni njih mnogo potcenjuju. Funkcioneri Kosova znaju da se prilično narugaju funkcionerima EU, stalno im pokazuju da im je mesto u nekom ćošku, da uopšte nisu važni kao neko ko donosi odluke. To postaje zanimljiv fenomen. Svi smo izrazili stav da se krećemo ka Evropi, a vi ih omalovažavate, kažete: ‘Nebitni ste’, a onda očekujete da ostatak regije ima neki odnos prema toj EU“, rekla je Cvijanovićeva.

Osvrnula se i na slučaj tragično preminulog Davida Dragičevića, navodeći da očekuje da je rasplet blizu i poručivši da tužilaštvo treba da da odgovor na to.

Ona je, međutim, istakla da je nesrećna što je došlo do „politizacije jedne porodične tragedije“.

„Dakle, ostaje naše ocekivanje da se taj slučaj reši, da tužilaštvo izađe sa jasnim stavom i ako treba da uslede određene sankcije, ali nije ulica mesto gde se dobijaju i gube izbori, nije ulica mesto koje diktira kako će raditi određene institucije“, rekla je Cvijanović.

Pred obeležavanje Dana Republike 9. januara, prvo otkada je stupila na dužnost predsednice RS, Cvijanovićeva je rekla da uvek postoji određeni rizik „da nešto može da pokuša da poremeti veliki svečani dan“.

Ona je dodala da „čestitke“ morbidnog sadržaja, koje su stigle na adrese institucija RS, povodom Dana Republike, najviše govore o onima koji su potpisnici, ali i o tome kako se želi poslati poruka da RS nije dobrodošla u okviru BiH, da postoje mnogi ljudi koji žive u drugoj polovini države koji smatraju da stvari treba da budu postavljane onako kako oni misle da treba.

„Tu je i poruka da se ne ostavlja baš puno prostora za dijalog i toleranciju, kao i o Bosni koja je skrojena po njihovoj meri u kojoj nema prostora za Republiku. Ove godine mi Dan Republike obeležavamo pod sloganom ‘Ponosna i večna’ i mislim da je sve ono što treba da znamo sadržano u tom sloganu“, rekla je Željka Cvijanović.

Ona je dodala da RS na kraju svog mandata vidi još jaču i stabilniju.

„Na kraju mog mandata vidim je još spremnijom da se uhvati u koštac sa svim izazovima, da idemo zajedno dalje i razvijamo najtešnju, prisnu saradnju sa Srbijom. U nekim drugim okolnostima videćemo kako će se stvari dešavati na regionalnom planu. Možda mogu da kažem još uključeniju u sve procese“, rekla je Cvijanović.

Cvijanovićeva je istakla i da zna da bi građani RS i srpski narod „definitivno, bez izuzetka“, želeli da budu u okviru Srbije ili da su zajedno sa Srbijom, ali je naglasila da na to utiču različite okolnosti, a ne samo njihova želja i volja.

(Tanjug)