Dačič: Poštovali bismo odluku da se RS pripoji Srbiji

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da bi poštovao odluku da se Republika Srpska pripoji Srbiji, ako bi to bio dogovor svih naroda u BiH.

„O budućnosti BiH treba da odlučuju svi narodi, a mi ćemo poštovati njihov dogovor. Ukoliko bude postignut takav dogovor, poštovaćemo ga“, rekao je Dačin novinarima u Sarajevu, komentarišući izjavu predsednika RS Milorada Dodika kako bi RS i sever Kosova trebalo pripojiti Srbiji.

On je ponovio da Srbija poštuje teritorijlani integritet BiH, ističući da se zvanični Beograd zalaže za mir, dijalog i dogovor.

„Imamo specifične odnose s Republikom Srpskom, ali oni nisu na štetu ni drugog entiteta, drugih naroda ili BiH“, istakao je srpski šef diplomatije.

Govoreći o rešavanju pitanja granice izmedju BiH i Srbije, Dačić je rekao da BiH neće imati nikakvih problema u rešavanju ovog pitanja, dodavši da i Srbija i BiH imaju veći problem s rešavanjem pitanja granica s Hrvatskom.

Komentarišući današnji sastanak šefova diplomatija šest zemalja Zapadnog Balkana u Sarajavu, Dačić je ocenio da će se u nastavku razgovarati o Fondu Zapadnog Balkana, koji je formiran na inicijativu Višegradske grupe i u koji svaka država ulaže novac koji se koristi za projekte.

Dodao je da će se razgovarai i o samitu u Londonu.

„Održavanje samita s najvažnijim zemljama članicama EU dobra je ideja, jer nam daje na znanje da je ipak realna evropska perspektiva. Zadovoljni smo što je Srbija u Strategiji o proširenju, uz Crnu Goru, potpisana kao zemlja koja može računati na članstvo do 2025. godine, ali podržavamo i sve druge na tom putu. To bi bilo veoma dobro i to bi bio faktor stabilizacije i mira na Balkanu kada bi došlo do bržeg članstva“, kazao je srpski šef diplomatije.

On je još ocenio da EU ima dvojake kriterijume kada je reč o pristupanju u članstvo, prezicirajući da se od zemalja Zapadnog Balkana zahteva da reše bilateralne sporove, a da to nije traženo od drugih zemalja koje su pristupile ranije.

Kao primer, Dačić je naveo spor Hrvatske i Slovenije u vezi s granicom.

„EU često neke formulacije tumači na način na koji ne tumače države članice. Španski premijer Marijano Rahoj kazao je kako neće učestvovati na samitu u Bugarskoj ukoliko bude učestvovalo Kosovo. Ko je ikada utvrdio zvanični stav EU da je uslov za Srbiju priznavanje Kosova? To su formulacije koje se možda svidjaju nekoj pojedinoj zemlji, a EU ima statusno neutralan stav“, kazao je Dačić.

Prema njegovim rečima, Srbija teži da reši sporna pitanja s Kosovom, pre svega sebe radi.

„Upućivanje pretnji i ucena Srbiji nije put, želimo u EU, ali na častan i dostojanstven način“, naglasio je Dačić.Govoreći o formiranju vojske Kosova, on je istakao da to nije predvidjeno Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i da srpski članovi kosovskog parlamenta nikada neće glasati za to.

Fond za Zapadni Balkan najaktivniji element regionalne saradnje

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je danas na drugom sastanku Konferencije ministara spljnih poslova Fonda za Zapadni Balkan da taj Fond predstavlja jedan od „najaktivnijih elemenata regionalne saradnje“, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

„Fond danas predstavlja jedan od najaktivnijih elemenata regionalne saradnje, koji će, uveren sam, čvrstim koracima otvoriti put saradnji u domenu kulture, naučnoj i istraživačkoj oblasti, razmeni mladih i jačanju održivog razvoja, na način sličan kako su se, u svoje vreme, drugi evropski regioni udruživali i snažili saradnju“, naveo je Dačić.

On je rekao da je Fond za Zapadni Balkan „jedinstveno orudje uticaja kojim se mogu ostvariti konkretne pozitivne promene“ jer je potpuno u nadležnosti ministara spoljnih poslova država Zapadnog Balkana.

Prema Dačiću, taj projekat predstavlja „pionirski poduhvat“ koji ne samo približava region Evropi, već i utiče na bolje razumevanje i zbližavanje u regionu.

On je izrazio zadovoljstvo što su nevladine organizacije iz Srbije prepoznale mogućnosti koje Fond nudi i ponudile preko 80 projekata tokom javnog poziva za finansiranje.

U saopštenju se navodi da se Dačić zahvalio na podršci Fondu zemljama Višegradske grupe.

(Beta)