Dimitriadis: Start – apovi, bum razvoja u Srbiji

PORTOROŽ – Beograd je napravio bum u razvoju start – apova, a posvećenost države razvoju preduzetništva dodatno pospešuje napredak na tom polju, kaže za Tanjug Nikolaos Dimitriadis, profesor na Univerzitetu Šefild u Solunu i vlasnik start-apa u tehnološkom parku u Beogradu i mentor nekolicine drugih.

Dimitriadis kaže da je srećan što je deo tog buma.

“U Beogradu postoji mnogo habova, mnogo prostora za zajednički rad, ali i obezbeđena finansijska struktura, ne samo od postoječhih fondova za finansiranje inovacija, već i od drugih organizacija koje su zainteresovana za finansiranje novih ideja“, objašnjava Dimitriadis, jer, kako kaže nije dovoljno samo imati dobru ideju, potrebno je obezbediti i sredstva, infrastrukturu kako bi se taj cilj ostvario.

Dimitriadis, koji je jedan od učesnika Konferencije SEMPL o medijskim trendovima na pitanje kako klasične kompanije se prilagođavaju novim poslovnim modelima, konstatuje da postoji globalno nerazumevanje između starih, tradicionalnih kompanija koji imaju ustaljen način poslovanja i novih mladih preduzetnika koji nastupaju na tržištu sa svojim, kako kaže, ludim idejama koje ne zanima stara poslovna infrastuktura, već samo nova poslovna rešenja.

„Tu je sukob. Borba između ove dve koncepcije postoji u Beogradu, kao i svuda u svetu. Smatram da su skupovi kao što je SEMPL pravo mesto za susret ta dva sveta.Tu ‘stari i novi’ preduzetnici sučeljavaju svoje ideje, kaže Dimitriadis.

Kako kaže, svaki od njih ima prednosti i mane. Stare kompanije znaju kako da kroz uspone i padove uspostave kontinuitet, opstanu, dok novi, mali habovi umeju da predlože nova rešenja, nove ideje i zato, smatra Dimitriadis .

„Takav primer imamo i u Beogradu gde takozvane tradicionalne kompanije poput banke sarađuju sa inovativnim habovima i drugim sličnim inicijativama, nagrađuju ih i na taj način uključuju mlade u preduzetnički sistem“, objašnjava on.

On istovremeno poručuje da budućnost regiona zavisi od mladih jer, kako kaže, „reč je o ljudima koji su odrasli u veoma globalizovanom medijskom okruženju“.

„Oni gledaju iste stvari na youtube-u, oni komentarišu iste postove i oni razmišlaju na globalni način. Mislim da ukoliko ne iskoristimo ove mlade ljude, ovu fantastičnu snagu, mi nećemo uspeti“, kaže Dimitriadis.

Upitan o budućnosti medija u procesu sveprožimajuće globalizacije, Dimitriadis odgovara da su mediji prinuđeni da se menjaju jer način konzumiranja medijskog sadržaja je promenjen.

„Tehnologija u medijima je sada uticala na promenu profila publike, jer je zapravo zamenila popularnost štampanih i svih tradicionalnih medija i naterala ih je da se menjaju“, ukazuje on.

Dimitriadis smatra da medijski sektor mora da prihvati tehnološke promene.

„Primetio sam da na Balkanu mediji nastupaju veoma moderno, reformatoski i prihvataju promene digitalizacije kao izazov, a ne kao pretnju“, ističe Dimitriadis.

Govoreći o buduhnosti novinarske profesije on objašnjava da su danas sve profesije promenljive,pa i ova.

„Najviše problema se pojavljaje kada su ljudi mentalno rigidni i to je takozvani dinosauruski način razmišljanja“, smatra Dimitriadis.

On zaključuje da mi danas živimo u eri novinarstva i da novinari treba da posmatraju svoju profesiju bez ograničenja.

„Moramo kritički da se zapitamo šta ja radim kao novinar i šta me čini različitim od drugih, da li treba da radim isto što sam i juće radio. Novinari treba da promene svoju ulogu u društvu, da budu ljudi koji će povezivati, susedi koji će komunicirati, a ne samo distributeri informacija“, zaključuje Dimitriadis.

(Tanjug)