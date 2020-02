Djukanović za AFP: Crnoj Gori potrebno da ima sopstvenu crkvu

Crnoj Gori je potrebno da ima sopstvenu pravoslavnu crkvu kako bi učvrstila svoj nacionalni identitet i suprotstavila se mešanju iz Srbije, rekao je u intervjuu za Frans pres predsednik Crne Gore Milo Djukanović.

Djukanović koji vodi zemlju već tri decenije, govorio je o spornom Zakonu o slobodi veroispovesti zbog kojeg na ulice redovno izlazi nekoliko desetina hiljada vernika, a to se dešava nekoliko meseci pred parlamentarne izbore u Crnoj Gori, navodi francuska agencija.

Srpska pravoslavna crkva (SPC), čije je sedište u Beogradu, predstavlja veliku većinu pravoslavaca u Crnoj Gori. Medjutim njeni odnosi sa Djukanovićem, koji je 2006. godine bio zagovornik odvajanja od Srbije sa kojom je Crna Gora bila zajedno skoro 90 godina, pogoršani su poslednjih godina, dodaje AFP.

SPC je optužena da je povezana sa prosrpskom i proruskom opozicijom vladajućoj stranci – Demokratskoj partiji socijalista (DPS) Mila Djukanovića koji dominira političkim životom u Crnoj Gori od 90-ih godina. On sa svoje strane smatra da Beograd koristi SPC kako bi se mešao u unutrašnja pitanja Podgorice.

SPC je jedan od „važnih instrumenata koje koriste ideolozi nacionalizma ‘Velike Srbije’ protiv Crne Gore, protiv njene nezavisnosti, njenog nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta“, rekao je 57-godišnji Djukanović.

Zakon koji je usvojen krajem decembra predvidja da država preuzme kontrolu nad imovinom za koju verske zajednice ne mogu da dokažu da im je pripadala pre 1918. godine. Te godine je Crna Gora izgubila svoju nezavisnost i integrisala se u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena.

Tekst zakona bi mogao da se odnosi na veliki deo od 650 crkava i manastira Crne Gore. SPC optužuje vladu da želi da joj oduzme imovinu, a masovne molitve se održavaju dva puta nedeljno, a na tim skupovima se zahteva povlačenje zakona.

SPC koristi „vešt oblik manipulacije kako bi se verovalo da država želi da im oduzme svete relikvije“, rekao je Djukanović i dodao da će crkve i pod kontrolom države nastaviti da primaju pravoslavne vernike.

„To je ucena. SPC pokušava da koristi vernike kao način pritiska na državu da bi odustala od zakona, odnosno da je prisili na kapitulaciju. To je apsolutno neprihvatljivo“, ocenio je crnogorski predsednik.

Prema njegovima rečima, Crna Gora treba da ima sopstvenu crkvu kao način potvrdjivanja svog nacionalnog identiteta 14 godina posle sticanja nezavisnosti.

„Vodjeni smo nespornom potrebom da usavršimo duhovnu, društvenu i državnu infrastrukturu kako bismo ojačali svest gradjana o sopstvenom identitetu“, rekao je on i dodao da bi u Crnoj Gori trebalo da postoji autonomna Pravoslavna crkva koja bi okupila sve pravoslavne vernike, „kako pripadnike srpske tako i pripadnike crnogorske nacionalnosti“.

Već 30 godina, mala Pravoslavna crkva Crne Gore, u manjini, pokušava da oživi, ali ona nije priznata u pravoslavnom svetu.

Kako se približavaju parlamentarni izbori zakazani za jesen, kritičari optužuju Djukanovića da koristi tu kontroverzu kako bi skrenuo pažnju od ekonomskih problema, masovne emigracije ili korupcije.

Djukanović, koji je skoro u kontinuitetu menjao funkciju od premijera do predsednika, takodje je kritikovan da predstavlja prepreku demokratiji. On na to odgovara da su birači uvek mogli slobodno da se izraze i da su njegovi protivnici loši gubitnici.

„Varaju se moji protivnici ako misle da ćemo im učiniti uslugu i omogućiti im vlast bez izbora“, rekao je on i dodao da će Crna Gora, koja je najviše napredovala u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, nastaviti put reforme.

„Mislim da ćemo moći da ispunimo svoje obaveze i da će Crna Gora moći da pristupi EU 2025. godine“, rekao je on i dodao da pitanje datuma prijema nije prioritet, već je prioritet uspeti u evropeizaciji crnogorskog društva.

