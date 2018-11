Dodik: Angažmanom počasnog voda zloupotrebljena procedura

BANJALUKA – Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da su angažmanom počasnog voda Oružanih snaga BiH povodom obeležavanja, kako je rekao, takozvanog Dana državnosti BiH zloupotrijebljene procedure, ignorisan rad Predsedništva kao vrhovnog komandanta, te da to pokazuje dokle je spremno da ide političko Sarajevo, prenose banjalučki mediji.

Dodik je ponovio svoj stav da 25. novembar nije dan državnosti BiH, te da je upotreba počasnog voda čisto kršenje pravila i propisa regulisanih činjenicom da je Predsedništvo BiH vrhovni komandant.

„Nemoguće je prihvatiti činjenicu da se počasna jedinica Oružanih snaga BiH postroji na taj datum koji mi ne prihvatamo, a da se s druge strane ospori upotreba te počasne jedinice za Dan Republike Srpske, i to je nešto što će ostati problematično. Zatražiću da vidim kakve su procedure“, rekao je srpski član Predsedništva BiH.

On je istakao da Predsedništvo nije raspravljalo o tome, a da je moralo, ako u vezi sa tim postoji nesaglasnost, kao i da je već rekao kako je protiv upotrebe te jedinice.

Predsedništvo je ponovo „ignorisano i nije bilo nikakvih traženja od druge dvojice članova Predsedništva da se to stavi na dnevni red, što govori o njihovoj nameri da ignorišu rad Predsedništva kao vrhovnog komandanta“, ocenio je Dodik.

On smatra da BiH ne može da funkcioniše na bazi volje samo jednog ili dvojice članova Predsedništva, već isključivo kao kolektivni organ.

„Dvadesetpeti novembar nije dan državnosti BiH, kako to žele prikazati Bošnjaci, i to je savršeno jasno, jer o tome nikada nije donesena nijedna odluka niti propis kojim je to regulisano. To je interni akt Bošnjaka“, zaključio je Dodik.

(Tanjug)