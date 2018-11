Dodik: Dobili mandat od RS, a ogrešili se…moraju da odu

BANJALUKA – Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik i danas je ponovio da želi reprezentaciju Republike Srpske u kojoj nema mesta za one koji su u protekle četiri godine u zajedničkim institucijama i Savetu ministara skrnavili Republiku Srpsku, te ih je pozvao da podnesu ostavke.

Dan nakon što je najavio da će preduzeti mere za smenu kadrova u Sarajevu, predsedavajuci Predsedništva pozvao ih je na moralnu odgovornost, prenosi RTRS.

„Ja ih sve pozivam da podnesu ostavke. Neki od njih možda mogu da ostanu. To ćemo da vidimo. Oni koji to ne učine, naći ćemo načina da ih sklonimo sa dužnosti. Ne želim da provodim nikakvu silu, ali mislim da je to pristojno, pošto je pobedila ova politika koju je narod dao“, rekao je Dodik.

Za one koji se u protekle četiri godine nisu ogrešili o Srpsku, možda i bude mesta, kaže Dodik i ponavlja da mesta nema za one koji su je skrnavili.

„Recimo, ovi iz obaveštajne službe, to mora sve da ide tamo. Oni koji su dozvolili da se prati državno rukovodstvo Srbije i da se prati rukovodstvo Republike Srpske, kroz operativne naloge te službe i da ništa ne učine, a došli su na mandatu i podršci srpskog naroda i Republike Srpske, ne mogu da ostanu tamo“, naveo je Dodik.

(Tanjug)