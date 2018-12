Dodik: Izgraditi funkcionalnu BiH na osnovu Dejtona

BANJALUKA – Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da će nastojati da se u BiH izgradi sistem koji može da funkcioniše, i to na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma.

U intervjuu za agenciju Srna, on je istakao i da se u BiH morati povesti dijalog o nametnutim rešenjima visokih predstavnika, jer „u suprotnom ne vidi razlog da BiH postoji“.

„Svaka vrsta priče da mi prihvatimo legitimitet nametnih rešenja visokih predstavnika apsolutno ne dolazi u obzir. Zato moramo da stvar dovedemo na početak i da ponovo pregovaramo o tim stvarima. Inače, ja ne vidim razlog da BiH uopšte postoji“, rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da srpska strana godinama ukazuje na to da se u BiH ne može računati na dobre namere međunarodnog faktora i da se može računati samo na pravno i političko nasilje koje su upražnjavali visoki predstavnici.

On je naglasio da neke od funkcija ne mogu da budu dogovorene, ali sve one moraju da budu modifikovane – kao što su sud i tužilaštvo koji su nametnuti bez ikakvog ustavnog osnova.

„Pravosuđe je potpuno devastirano. Mi nemamo pravosudni sistem u BiH. Imamo korumpiran sistem koji ide od toga da je podložan samo kontroli stranaca i ničemu drugom… Uništen je Ustav, uništen je Dejton, to je primarno. To što su oni donosili neke podzakonske akte i pokušali da tamo svako odlučuje o svačemu, to uopšte ne znači da će biti funkcionalno“, rekao je Dodik.

On je dodao da ako ne rade legitimno izabrani predstavnici u skladu sa političkim sistemom, izbornim sistemom u BiH, onda tu nema ni države.

Dodik je rekao i da mu je drago što su Hrvatska i Hrvati shvatili kuda vodi koncept tih međunarodnih okvira koji su Hrvate potpuno devastirali kao politički narod u BiH, te da se zato i može desiti to što se dešava da se mimo njihove volje, glasovima Bošnjaka, bira hrvatski član Predsedništva.

U inteervjuu Srni, Dodik je najavio i da će značajan broj ljudi koji su sada u diplomatsko-konzularnoj mreži u ime Srba biti zamenjen, jer su neki radili veoma loše za Republiku Srpsku.

On je pojasnio da, prema Ustavu Republike Srpske, predsednik Republike vodi računa o imenovanjima, predlaganjima. „Ono što smo mi uradili jeste da se afirmiše član 80 Ustava koji predsedniku Republike daje to pravo, kao i neka druga koja ćemo kasnije u toku našeg zajedničkog rada činiti“, dodao je Dodik.

Osim smene ambasadora, na dnevnom redu predstojeće sednice Predsedištva BiH biće i neka pitanja vezana za evropske integracije sa željom da se dođe do zajedničkog stava.

„Naše poverenje u EU je urušeno time da su podržali popis koji je bio spekulativno predstavljen na niovu zajedničkih institucija. Sada imamo problema sa upitnikom koji bi trebalo da se popuni, ali sa lažnim podacima, to veoma teško ide“, kaže predsedavajući Predsedništva BiH.

Na toj sjednici, kaže on, Predsjedištvo će se baviti i nizom drugih međunarodnih pitanja, kao i pitanjem predstavljanja zastave Republike Srpske.

„Ako neko misli da imam problem sa zakonom, onda drugi imaju problem sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom. Član 3 Ustava kaže da je BiH sastavljena od dva ravnopravna eniteta – Federacije BiH i Republike Srpske. Kada stvar dovedete do kraja, videćete da je tamo istaknuta zastava BiH i FBiH, a Republike Srpske nema, ta ravnopravnost je ugrožena i u narednom vremenu ćemo pokušati da dođemo do nekog rešenja“, naglasio je Dodik.

„Vrhunska stvar tumačenja Dejtona jeste to da je BiH sastavljena od dva ravnopravna entiteta, a ta ravnopravnost se mora iskazati kroz sve“, poručio je Dodik, te napomenuo da zajednički organi BiH nisu državni kako se to želi predstaviti.

Dodik je ponovio da on nije Bosanac, već Srbin koji dolazi iz Republike Srpske, koja mu je baza i gde je izabran za člana zajedničkog Predsedništva. „Tamo sam, pre svega, srpski član Predsedništva, pa tek onda član Predsedništva“, kaže Dodik.

O formiranju Saveta ministara BiH, Dodik kaže da je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), čiji je lider, razgovarao samo sa HDZ-om.

„Mislim da gotovo i nema razloga. Nama pripada tamo šta pripada. Možda jedan sastanak oko same strukture Saveta ministara, ali primarno je da se sačeka i da se vidi… Naš ključni partner je HDZ i mi ćemo ostati i tom čvrstom partnerstvu“, rekao je Dodik.

On je dodao da će Zoran Tegeltija biti kandidat za predsedavajućeg Saveta ministara, jer to mesto pripada Srbima, a da sve ostalo dolazi iz bloka koji je okupljen oko SNSD-a.

Dodik je ocenio i da stranci u odnosima prema prema Srbiji, podržavajući Prištinu na način da krši međunarodne ugovore, kao što je Cefta, čine loše čitavoj bezbednosti Balkana i da jedna ostrašćena politika Prištine u vidu njihovih predstavnika dovodi u poziciju da se otkažu svi međunarodni aranžmani na ovom prostoru.

Prema njegovim riječima, vidljivo je, kako to i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže, da su oni, Priština, miljenici, velikih zemalja koje verbalno govore da to nije u redu, ali ništa ne čine da ih zaustave u njihovim nezakonitim radnjama.

„Oni očigledno pokušavaju da realizuju raniji koncept koji je uperen isključivo protiv Srbije i srpskog naroda na čitavom ovom prostoru“, smatra Dodik.

(Tanjug)