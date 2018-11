Dodik: Komšić ne može da preti Srbiji i srpskom narodu

BANJALUKA – Predsednik Republike Srpske i novoizabrani srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da hrvatski član Predsedništva Željko Komšić ne može da preti Srbiji i čitavom srpskom narodu, koji je kako kaže, jedinstven i ne može biti podeljen nikakvom administrativnom linijom, pa ni Drinom.

„On pokušava ne samo da deli lekcije već i da preti Srbiji i čitavom sropskom narodu“, rekao je Dodik za Tanjug komentarišući izjavu Komšića koji je Beogradu poručio da je granica sa Srbijom na Drini i da to treba poštovati kako ne bi bilo problema.

„Tužno je to što je Drina jednim svojim delom na graničnoj liniji.

To je tužno za sve nas Srbe, jer smo mi jedinstven narod koji ne može biti podeljen nikakvom administrativnom linijom“, istakao je Dodik.

Srbiji ne može niko da preti pogotovo ne jedan „nemoćni Željko Komšić“, rekao je Dodik i ocenio da Komšić nastupa sa pozicije nedostatka krize identiteta i legaliteta.

„On se ponaša kao čovek koji deli lekcije svima okolo pa i nama u Republici Srpskoj. Čovek koji je zanemario činjenicu da se bira hrvatski član predsedništva kao što se bira srpski i bošnjački i da je njegov legitimeitet sa stanovišta toga potpuno upitan imajući u vidu ustavnu poziciju koja govori o tome. On želi druge da uvuče u tu svoju igru sumnjivog identiteta“, ukazao je Dodik.

On je naveo da su u RS spremni da poštuju Dejtonski sporazum i Ustav BIH, ali da je zagledan u Srbiju sa stanovišta svojih prava kao naroda u RS koji gleda u svoju matiočnu zemlju u želji da sa njom ostvari maksimalno dobre odnose.

Dodik smagra i da Komšić svojom igrom pokušava da umanji njegov kapacitet.

„To što sam dobio duplo više glasova od njega za člana Predsedništva me obavezuje da zastupam primarno srpske interese“, napomenuo je Dodik.

On dodaje i da će u Predsedništvo ići nikako drugačije nego kao Srbin koji predstavlja RS i Srbe i da je to njegov identitet.

Izabrani hrvatski član Predsedništva BiH, Željko Komšić, poručio je Beogradu da je granica sa Srbijom na Drini i da to treba poštovati, jer u suprotnom, kaže, biće problema.

U intervjuu za Telegraf.rs, Komšić kaže da će sa pozicije na koju je izabran u punoj meri biti posvećen da odnosi sa Srbijom i Hrvatskom budu dobri i prijateljski, ali i da u Beogradu i Zagrebu treba da se zna da je granica na Drini, odnosno Uni.

Poručuje da i Srbija i Hrvatska mogu računati na njega, uz poruku:

„Ali, vas molim, i u Zagrebu i Beogradu, samo da znate, gde prelazite granicu. I gde pokazujete dokumenta. To je na Savi, to je na Drini, to je na Uni. Samo to poštujete i nećete imati nikakvih problema sa mnom“.

(Tanjug)