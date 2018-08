Dodik: Ponosan sam na Skupštinu, postupila je odgovorno

BANJALUKA – Stavljanjem van snage spornog Izveštaja o Srebrenici iz 2004. godine, Narodna skupština Republike Srpske na vrlo odgovoran način završila je rad u ovom sazivu, izjavio je danas predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

„Kao predsednik Republike izražavam zadovoljstvo činjenicom da je odgovornost prema Srpskoj i našem narodu juče bila iznad sitno partijskih interesa. Kako smo mi imali istorijsku distancu da sagledamo okolnosti, aktere i manjkavosti iz izveštaja o Srebrenici iz 2004. godine, tako će i ova poslednja sednica Narodne skupštine u ovom sazivu biti predmet analize nekih generacija političara koji će doći posle nas, a koji neće imati hipoteku kakvu smo mi imali 14 godina, zbog spornog izveštaja“, istakao je Dodik.

On je u izjavi za Srnu ocenio da su narodni poslanici juče učinili više za pravdu od svih pravosudnih institucija zajedno do sada, jer je bilo očigledno da se stradanja u Srebrenici, pa i pravosudni procesi, vezuju samo za jedan narod.

„Mi juče nismo glasali protiv bilo koga, nismo umanjili ničiju žrtvu, patnju ili bol. Mi smo samo kao odgovorni ljudi rekli istinu, a ona kaže da je na tom području počinjen jedan od najvećih zločina nad Srbima u proteklom ratu“, kazao je Dodik.

Fuboko je, dodao je, uveren da će biti razuma i spremnosti kod svih da se kroz jednu međunarodnu komisiju sazna puna i prava istina o stradanju i Srba i Bošnjaka i svih drugih u tom kraju od 1992. do 1995.

„Tek tada bismo sa sigurnošću mogli govoriti o pravom pomirenju“, naveo je predsednik Republike Srpske.

Naglasio je da je jučerašnja odluka NSRS poruka i međunarodnoj zajednici kako završavaju projekti koji se donose pritiskom i bez činjenica.

„Kad-tad će svaka protivpravna i protivustavna odluka koju su nametali stranci ovde doživeti sudbinu izveštaja o Srebrenici! Za to se borim svih godina svog mandata, za to ću se boriti i u nastavku svog političkog delovanja“, kazao je Dodik.

NSRS jednoglasno je juče odbacila izveštaj Komisije o događajima u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995. godine i zatražila od vlade da ga stavi van snage i formira dve nezavisne međunarodne komisije za utvrđivanje istine – o stradanju svih naroda na području srebreničke regije i o stradanju Srba u Sarajevu.

(Tanjug)