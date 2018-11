Dodik: U Sarajevo idem na privremeni rad kao funkcioner RS

BEOGRAD – Predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine treba da budu jedna reprezentacija, u kojoj ni na klupi neće biti mesta za one koji svakog dana ne daju sav svoj maksimum za interese naroda i entiteta koji ih je delegirao za rad u Sarajevu, izjavio je za „Politiku“ novoizabrani član Predsedništva BiH iz RS, Milorad Dodik.

Dodik će u ponedeljak položiti zakletvu u Skupštini RS, a dan kasnije će to isto uraditi u Sarajevu i formalno preuzeti novu dužnost.

On će, kako kaže, početi sa revizijom zalaganja kadrova u Sarajevu za srpske interese i novom praksom odnosa s diplomatama. Pod posebnom pažnjom, kako kaže, biće mu obaveštajna i bezbednosna oblast.

Krivicu za loše međuetničke odnose i nagomilano nepoverenje u BiH pripisuje „stranom faktoru“ i antidejtonskim rešenjima koja su nametali.

„Iniciraću ukidanje antiustavnih zakona, moj zadatak jeste da ukažem da je deo međunarodne zajednice nametanjem zakona determinisao politički sistem antidejtonskim rešenjIma koja se pokazuju kao nefunkcionalna“, rekao je Dodik za „Politiku“.

Ubeđen je u to da BiH ne treba ovolika i preskupa vojska, koja bi se „raspala“ u slučaju bilo kakavih nereda.

Za sebe kaže da je u Sarajevu samo na privremenom radu, a da je ustvari funkcioner Republike Srpske gde je i izabran.

„Sva politika u BiH, kao i monetarna politika, stavljaju se u funkciju tuđih interesa. Zahtevi Evropske unije u procesu pridruživanja idu direktno na štetu naše privrede. Privatizacija spovedena pod pritiskom stranaca devastirala je život u BiH. Ako nema želje da se to menja, ne vidim svrhu funkcionsanja BiH“, rekao je Dodik, porucivši onima koji „brinu“ zbog njegovog dolaska u Sarajevo da će se ponašati „veoma ustavno“.

Napominje i da će ga u Sarajevu obezbeđivati ljudi u koje ima poverenja, a to je Policija RS i da mu ne treba obezbeđenje sa nivoa BIH.

„Zar da me obezbeđuje SIPA koja je pre tri meseca htela da me hapsi. Poverenje imam isključivo u policiju RS“, rekao je Dodik.

On ponavlja i da će Predsedništvo BiH biti epicentar odlučivanja, kao i da on u Sarajevo ne ide da bi tamo bio ikebana, već da zastupa interese RS.

Napominje da je na primer epicentar odlucivanja vezan za Obaveštajno bezbednosnu agenciju BiH koja ima zakonsku obavezu prema tom organu.

„Bez obzira na to šta je praksa napravila OBA odgovara isklljučivo Predsedništvu BiH. Srpski ljudi u OBA odgovaraće srpskom članu Predsedništva“, ističe Dodik i dodaje da ne može biti interes RS da se obaveštajno prati rukovodstvo Srbije.

„Postali su privatna služba Bakira Izetbegovića. Na tom pitanju nema tolerancije. Naše pravo ima da se poštuje“, ističe Dodik.

Upitan o planovima za ozbiljnije ekonomske reforme Dodik kaže da se radi u veoma nestabilnim okolnostima i da je pravo čudo da se ekonomija održala na sadašnjem nivou, uzimajući u obzir otvorenost granica i privatizaciju koja je u startu oslabila privredu.

„Osim javnih preduzeća „Elektroprivrede RS“ ili „Šuma RS“ nismo uspeli da sačuvamo važne resurse. Hteli su da otmu i ERS. Naravno, to preduzeće treba reformisati, ali je ERS u poziciji da uprkos nekim slabostima može da bude investitor. Pokušaćemo da gradimo hidroelektrane na Gornjim horizontima, da rešimo pitanje Buk bijele, a u tom paketu i dve centrale dogovorene s Vladom Srbije – Foču i Paunce. Želimo da nastavimo izgradnju autoputa od Doboja preko Brčkog i dalje do granice sa Srbijom. Kada to završimo, prebacujemo se na istočni deo autoputeva, od Vardišta preko Rogatice, Sokoca do istočnog Sarajeva. Već razgovaramo o izgradnji autoputa od Banjaluke do Prijedora, kao i onog do Kupresa prema Splitu. To je deo napora da se našoj privredi omogući da koristi resurse luka na Jadranu. To bi za Srbiju bio najkraći put do srednjeg Jadrana. Da bi uspeli, makroekonomski okvir mora biti precizan. Treba nam jačanje domaćeg proizvoda, a ove godine rast će biti oko 3,7 odsto. Savršeno smo svesni da rasta nema bez investicija, industrijske proizvodnje i poloprivrednog rasta“, rekao je Dodik.

On je naglasio da žele novu praksu, da imenuju odgovorne ljude na poslove u javnom sektoru, što će značiti smanjenje korupcije i poslovne rezultate koji moraju biti vidljivi.

Dodaje da će Vlada RS nakon šest meseci rada proceniti da li je uspela.

Dodik naglašava da im je cilj da promene Ustav RS.

„Ne može se desiti da Veće naroda RS koje je nametnuo visoki predstavnik služi za ometanje rada naših organa. Evo direktno ću reći, ako ne popune Klub Srba u drugom entitetu pristupićemo ustavnim promenama i ukinuti Veće naroda RS. Klub Srba od Dejtona do danas nikada nije bio formiran u Federaciji BiH. Ne pretim, ali ako mi ne možemo da tamo imamo popunjen klub, zašto bismo bili servilni prema drugima u RS“, rekao je Dodik.

(Tanjug)