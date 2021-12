Dritan Abazović negira da se u Dubaiju sastao sa Milom Đukanovićem

PODGORICA – Potpredsednik crnogorske vlade Dritan Abazović negirao je danas da se u Dubaiju sastao sa predsednikom Milom Đukanovićem, kako su to ranije preneli neki podgorički mediji.

„Nisam se u Dubaiju sastao sa Đukanovićem. Niti znam gde putuje predsednik niti me interesuje. Pitajte (Aleksu) Bečića da li se u Istanbulu sastao sa Đukanovićem s obzirom na to da je on pre nedelju dana bio u Istanbulu. Nisam imao nikakvu vezu sa njim. Tužno je šta se plasira javnosti i kako se pokušavaju zameniti teze“ rekao je Abazović, prenela je podgorička Pobjeda.

(Tanjug)

