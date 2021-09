BEČ – Crveni krst Austrije je danas, prvi put u Austriju, sproveo transport konzerve krvi utomatizovanim dronom.

„Ova akcija je bila simbolična. Let od opštinske jedinice u Lilienfeldu do obližnje pokrajinske bolnice trajao je samo par minuta. On pokazuje kako dronovi mogu pomoći i olakšati naš život“, navodi se u saopštenju Crvenog krsta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.