Grabar-Kitarović: Incident narušio odnose Srbije i Hrvatske, Vučića su lagali za paljenje …

Predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocenila je danas da je incident koji je izazvao poslanik Srpske radikalne stranke i osudjeni ratni zločinac Vojislav Šešelj narušio odnose dve zemlje, i navela da je netačno da je tokom posete srpskog predsednika Aleksandra Vučića Zagrebu paljena zastava Srbije.

„Taj dogadjaj je zaista narušio hrvatsko-srpske odnose i nadam se da se iz toga neće ponovo razviti jedna spirala verbalnog nasilja“, rekla je Grabar-Kitarović novinarima u Šibeniku, povodom incidenta koji se dogodio u Skupštini Srbije i zbog kojeg je delagacija Hrvatskog sabora prekinula zvaničnu posetu.

Ona je rekla da nije tačno da su tokom posete Vučića Zagrebu paljene srpske zastave.

„Onaj ko je predsedniku Vučiću rekao da su tokom njegove posete Hrvatskoj paljene srpske zastave lagao je. Mislim da bi bilo dobro da preispita ko je to i zašto rekao. To apsolutno nije tačno“, rekla je hrvatska predsednica i dodala da to može da potvrdi i Ambasada Srbije u Zagrebu.

Što se tiče Vojislava Šešelja i njegovih istupa, Grabar-Kitarović je kazala da je reč o osudjenom ratnom zločincu zbog kog Hrvatska „više ne treba da se uzbudjuje“.

„On Hrvatskoj ne može da nanese nikakvu štetu, on može samo da nanese štetu Srbiji. Srbija je ta koja mora da razmisli o tome kako zauzdati čoveka koji je medjunarodno osudjen za ratni zločin, za proterivanje Hrvata iz Vojvodine, a koji i dan danas sedi u Skupštini Srbije“, navela je hrvatska predsednica.

Grabar-Kitarović je ukazala da Srbija mora da utvrdi šta se tačno dogodilo i da procesuira Šešelja ako se potvrdi da je on zaista gazio zastavu Hrvatske.

„Mislim da je po krivičnim zakonima Srbije kazna za gaženje ili paljenje zastave do tri meseca zatvora ili novčana kazna, dakle, odgovarajuća tela Srbije treba da pokrenu postupak“, dodala je.

Rekla je i da u ovoj situaciji posebno treba voditi računa o položaju hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj i kazala da ne želi da se taj dogadjaj na bilo koji način odrazi na odnose Hrvata i Srba u Hrvatskoj.

„Nadam se da ćemo u medjusobnim odnosima nastaviti odgovorno, jer želim da nastavimo proces rešavanja otvorenih pitanja, uz medjusobno poštovanje i uvažavanje“, zaključila je predsednica Hrvatske.

