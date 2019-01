Grci moraju da potegnu i „veliku Tursku“ da bi Makedonija promenila ime

Eventualno odbacivanje Prespanskog sporazuma u grčkom parlamentu ne bi dovelo do podele Makedonije, niti bi njegovo usvajanje, kako tvrde pojedini grčki poslanici, sprečilo stvaranje „velike Albanije“.

Grčki poslanici bi trebalo danas da glasaju o predlogu zakona grčke vlade o ratifikaciji Prespanskog ugovora. Dok se grčka opozicija bori da ne dođe do njegove ratifikacije, predstavnici vlasti ukazuju da je obezbeđena većina od minimum 151 poslanika koji će glasati za sporazum.

U međuvremenu je Tanasis Papahristopulos, poslanik partije Nezavisni Grci, koja je napustila vladajuću koaliciju grčkog premijera Aleksisa Ciprasa jer smatra da je sporazum iz Prespe loš za Grčku, izjavio da će glasati — za.

Po njegovom mišljenju, ovaj sporazum je dobar za Grčku, jer će se njime sprečiti podela Makedonije, čime će, kako on smatra, oni koji žele da kreiraju „veliku Albaniju“ — biti zaustavljeni. Grčki poslanik dodaje i da ovaj sporazum, osim albanskih, sprečava i velikoturske apetite prema Grčkoj.

Kako bi sprečavanje promene imena Makedonije uticalo na raspad države i stvaranje „velike Albanije“ i gde su tu uopšte turske aspiracije? Zašto bi odbacivanje ovog sporazuma ugrozilo Grčku? Da li je tačno da usvajanje Prespanskog sporazuma sprečava raspad Makedonije, odnosno, stvaranje „velike Albanije“ i „velike Turske“? I suprotno, da li bi odbacivanje Prespanskog sporazuma značilo raspad Makedonije i realizaciju velikodržavnih projekata?

Sagovornici Sputnjika istoričar dr Aleksandar Raković i Branko Đorđevski, politikolog iz Skoplja, imaju različito mišljenje o tome koja je snaga i uloga Prespanskog sporazuma.

Dok Đorđevski kaže da razmišljanje grčkog poslanika ima logike, Raković smatra da je to samo lični čin nekoga ko želi da opravda svoje postupke, odnosno da „objasni“ zašto glasa nasuprot interesima svoje partije. Što se tiče usvajanja Prespanskog sporazuma, Raković je uveren da će on biti ratifikovan u grčkom parlamentu, iako će biti na „ivici“ sa glasovima.

„Makedonija ne može da bude nikakva Turska, jer je i geografski udaljena od nje, a Albanci svakako idu na to da kreiraju ’veliku Albaniju‘ sa ili bez Prespanskog sporazuma, tako da to za njih nije mnogo bitno. Ali bitno im je da pokažu lojalnost Americi i NATO-u. U ovom momentu do podele Makedonije ovaj sporazum ne može da dovede, niti može da spreči naknadno stvaranje ’velike Albanije‘“, uveren je sagovornik „Sputnjika“.

Đorđevski navodi da je u slučaju raspada Makedonije sve moguće.

„Ne samo da bi se otvorila mogućnost za stvaranje ’velike Albanije‘, već bi zbog geografskog položaja Makedonije njena teritorija ušla u kombinaciju i za druge velikodržavne projekte, od Bugara pa nadalje“ smatra Đorđevski.

U tom kontekstu sagovornik „Sputnjika“ razume zašto ima ovakvih razmišljanja u Grčkoj, jer im kako tvrdi, sporazum garantuje da im na vrata neće zakucati velikoalbanski projekat.

„Mislim da je veoma važno da Makedonija opstane kako bi se zaustavili svi ti velikodržavni projekti na Balkanu. Oni jesu sada manje prisutni na javnoj sceni, jer su odnosi među državama drugačiji. Međutim, takvi snovi nikada nisu definitivno sahranjeni i u nekim datim okolnostima i u slučaju prekrajanja granica lako mogu da se probude i da počnu da se ostvaruju“, mišljenja je Đorđevski.

Raković kaže da Prespanski sporazum nema nikakve veze sa grčko-turskim odnosima, iako je poznato da među njima ima konflikata oduvek. S obzirom da su obe države članice NATO-a, dodaje Đorđevski, fiktivne aspiracije Turske prema Grčkoj nisu ostvarive, bar ne u dogledno vreme.

(Sputnjik)