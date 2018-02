Grčki list predstavio predlog rešenja spora s Makedonijom

Vodeći grčki dnevnik Katimerini danas je pod naslovom „Predlog sporazuma u sedam tačaka“ objavio članak o tome kakvo rešenje Grčka predlaže za rešenje spora s Makedonijom oko njenog naziva i tekst ilustrovao fotografijom makedonskih radnika koji gazeći obaraju tablu s natpisom „Auto-put Aleksandar Makedonski“.

Premijer Grčke Alekis Cipras je proteklih dana razmotrio predlog sporazuma o rešavanju spora s Makedonijom koji sadrži „sveobuhvatne odgovore na sva specifična pitanja odnosa dve zemlje“, a za Makedoniju „put ka medjunarodnim organizacijama“, piše list, pozivajući se na obaveštene izvore.

Izvori ukazuju na to da grčki predlog može biti samo u celini prihvaćen ili odbačen, odnosno da se neće pregovarati o bilo kojem od pojedinalnih pitanja, dok je makedonski premijer Zoran Zaev nedavno izjavio da ima približavanja stavova o tri od sedam tačaka tog predloga.

Cipras i njegov ministar spoljnih poslova Nikos Kocias su u protekle dve nedelje imali česte kontakte i s kolegama u Skoplju, i s „evropskim partnerima“, dodaje list.

„Kritična tačka“ je, ukazuje Katimerini, to što se „u Skoplju učvrstilo mišljenje da se pregovara samo o nazivu“.

Medjutim, Ciprasov predlog u sedam tačaka se odnosi prvo na naziv, drugo je „obim korišćenja naziva“, treće je jezik, četvrto „identitet“, peto „komercijalna upotreba“ naziva, šesto i sedmo su „skraćenice i akronimi“.

Makedonija je već poručila da se o identitetu i jeziku ne može pregovarati.

Dve strane se izgleda u potpunosti slažu samo o roku za pripremu rešenja, odnosno da se „razrada pojedinačnih tačaka“ završi najkasnije do sredine aprila.

Atina poručuje da ne prihvata „salamizaciju“ – rastavljanje celovitog predloga na zasebne, pojedinačne „režnjeve“, piše Katimerini.

Primer onoga što Atina ne prihvata je primena trgovinskog standarda ISO 3166-1 Medjunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), kojim su utvrdjene dve skraćenice za Makedoniju – MK i MKD koje „direktno ukazuju na naziv ‘Makedonija’ „, piše list, dodajući da postoji „jak otpor BJRM“ da se to promeni jer bi to donelo „velike promene, posebno u izvozu vina“.

„Postoje i neki detalji“, kao što je državna himna Makedonije, koja „sadrži neke iredentističke reference“, a sadrži i „imena svih koje Slavomakedonci smatraju istorijskim ličnostima, bez reference na analogno prisustvo albanske zajednice u BJRM“.

Himna je „sekundarno pitanje za pregovore“, piše atinski list, „ali ne i državljanstvo, jer bi ono moglo dovesti do propasti pregovora“ pošto bi, po zahtevu Grčke, Makedonija trebalo da „pokrene promenu svih ličnih dokumenat – ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola“.

Kao „simboličan potez za poboljšanje atmosfere“, list navodi da se „najverovatnije“ ove nedelje očekuje dolazak ministra spoljnih poslova Grčke Kociasa u Skoplje i to državnim avionom što bi bio prvi takav let posle više od 12 godina. Do toga još nije došlo „isključivo“ jer je skopski aerodrom doskora, kao i glavni auto-put Makedonije, nosio naziv „Aleksandar Makedonski“.

Kao sličnosti s prošlošću, „opasne“ za sudbinu potencijalnog rešenja, Katimerini navodi delovanje rukovodstva Makedonije prema inostranstvu, odnosno sastanke premijera Zaeva s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i s predsednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom i niz kontakata ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova u „naletu“ na Evropu „u cilju predstavljanja njihovih stavova i, posebno, tvrdnje o fleksibilnosti Skoplja“.

U inostranstvu „Zaevu pomaže to što mu je imidž u potpunom kontrastu s imidžom njegovog prethodnika Nikole Gruevskog koji je stigmatizovan u Zapadnoj Evropi kao nacionalista, a Zaevu pomaže i svuda vidljiva strategija komunikacije – uklanjanje statua i saobraćajnih oznaka“ s nazivima kojima se protivi Grčka, zaključuje list.

