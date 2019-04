Gruevski: Sud ne žuri da saopšti presudu Zaevu

BUDIMPEŠTA – Bivši premijer Severne Makedonije i aktuelni azilant u Mađarskoj Nikola Gruevski je na svom fejsbuk profilu reagovao zbog odugovlačenja presude Apelacionog suda u Skoplju u slučaju „Potkup“, u kome je aktuelni makedonski premijer Zoran Zaev optužen za primanje mita, prenosi portal A1on.

Prema rečima Gruevskog, suprotno ovome, njegov postupak se odvijao ekspresno brzo.

„I sudije iz Apelacionog suda i sudija Dobrila Kacarska iz osnovnog suda žurili su da razreše slučaj ‘Tenk’ kako me ne bi držali u neizvesnosti i u isčekivanju. Ovo je preveliko poštovanje, u želji da mi pomognu, iz ljubavi, humanosti i čovekoljublja. A ovo što razvlače slučaj Zaev duže od godinu, dve, pa i duže, u cilju je njegovog maltretiranja. Da vidi on kako je to kada godinu-dve ti ne bude razrešen predmet, a nakon toga te i oslobode“, napisao je Zaev na svom fejsbuk profilu.

Krivični sud u Skoplju prošle godine u maju je doneo oslobađajuću presudu za premijera Zorana Zaeva u slučaju „Potkup“. Mesec i po kasnije tužilaštvo je poslalo žalbu na ovu presudu.

Tužilac Valentina Bislimovska u završnom izlaganju je napravila izmene u optužnici i predložila umesto primanja mita, delo za koje makedonski zakoni predviđa kaznu zatvora dužu od pet godina, premijer bude optužen za pokušaj primanje mita u svojstvu gradonačelnika Strumice.

Zaev je povodom ovog slučaja kazao da je reč o kontruisanom slučaju prethodne vlasti u cilju njegove političke diskreditacije i objasnio da je srećan što je dokazao svoju nevinost u sudu.

U predmetu „Potkup“ Zaev je optužen da je kao gradonačelnik Strumice tražio mito od preko 160.000 evra od strane privrednika Ivana Nikolova Sačevalieva u procesu prodaje državnog zemljišta.

(Tanjug)