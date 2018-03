Hrvati bez sezonskih radnika, traže Srbe za pomoć – plata 500 do 2.000 evra

Hrvati su ostali bez domaćih sezonskih radnika, koji su otišli u zemlje Evropske unije, pa sada zovu komšije, a pored radnika iz Bosne i Hercegovine, sada traže i one iz Srbije, prenosi Blic.

Procenjuje se da će Hrvatska ove godine imati oko 70.000 praznih sezonskih radnih mesta, najviše na primorju, gde će prosečno moći da se zaradi od 500 do 2.000 evra. Vlada Hrvatske na početku godine već je odobrila kvote za 21.200 sezonskih radnika iz inostranstva, a iz Srbije radnu dozvolu za sada može da dobije 5.000 ljudi.

Međutim, u našim agencijama za zapošljavanje kažu da preduzetnici u Hrvatskoj pritiskaju svoju vladu da donese odluku da neograničen broj srpskih državljana može da dođe u sezoni. Tako će naši građani od ove godine mnogo lakše moći da konkurišu za posao i za to im neće kao ranije biti potrebni hrvatski ili neki od pasoša EU. Do sada je godišnje, po procenama agencija za zapošljavanje, iz Srbije na Hrvatsko primorje odlazilo da radi nekoliko hiljada ljudi.

– Najviše zarade konobari, ako ne računamo kuvare koji su svuda dobro plaćeni. Ali mi se i naradimo. Često su dvokratne smene, prosečno se radi 12, a nekad i 14 sati. Dakle, dođeš ujutro, pa po podne četiri sata pauze i onda opet naveče do kasno u noć. Slobodan je obično jedan dan u nedelji. Najbolji bakšiši su u diskotekama i restoranima – priča Miloš Kojić iz Novog Sada koji već četiri godine odlazi da radi u Poreč.

U pet meseci sezone od maja do oktobra, kako tvrdi, kući donese oko 5.000 evra. Početna plata u restoranima ili hotelima za konobare je od 600 do 800 evra, smeštaj je gotovo uvek obezbeđen, kao i hrana, a od bakšiša može da se zaradi još jedna plata mesečno. Najmanje su plaćene sobarice i radnici u vešeraju, oko 500 evra. Slično dobijaju i zaposleni u prodavnicama i skladištima. Najlakše posao dobijaju kuvari, koji mesečno mogu da zarade od 1.200 do 2.000 evra. Tražen je i posao radnika obezbeđenja.

– Čuvam noću jednu plažu u blizini Dubrovnika već tri sezone. Plata je 700 evra, a plaćeni su mi smeštaj i hrana. Pošto imam slobodan vikend, poslednje dve godine ga iskoristim tako da radim u obezbeđivanju noćnih klubova u okolini. Tu za jedno veče mogu da zaradim od 40 do 70 evra, kako pogodim. Ali je posao dosta naporan jer stalno radiš sa pijanim gostima – kaže Zlatko Ajdinović iz Bačke Palanke.

Kako prenosi Blic, uslovi rada u Hrvatskoj su teški, često je slobodan samo jedan dan nedeljno, a neretko se radi po čitav dan, ipak naši građani tamo više zarade nego u Srbiji. Uz plaćen smeštaj i hranu, što je običaj, ušteda je još veća. Najčešće se radi od 1. aprila do 10. oktobra.

Veliko interesovanje radnika

– Imam informaciju da će Hrvatskoj da fali 72.000 radnika kada počne sezona i tamošnji vlasnici hotela i restorana sa kojima smo u kontaktu kažu da slobodno pripremamo radnike sa srpskim pasošima jer će im svima biti dopušten rad. Ljudi se svakodnevno raspituju za posao na primorju i ove godine sigurno ćemo oboriti rekord po broju radnika u Hrvatskoj – kaže Petar Dragićević, vlasnik jedne agencije za zapošljavanje.